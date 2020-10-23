Политика 20 минут назад

Проблему Бортницької станції Київ має вирішувати за допомогою бюджету країни, — Шлапак

Київ став лідером у світі по рівню забруднення повітря і якістю питної води, каже політик

Алла Шлапак. Фото: особисита сторінка у Facebook Алла Шлапак. Фото: особисита сторінка у Facebook
Алла Шлапак. Фото: особисита сторінка у Facebook

Нова міська рада Києва має ухвалити новий генеральний план столиці, який дозволить вирішити проблеми забруднення повітря і низької якості питної води. Про це під час інтерв’ю 24 каналу заявила кандидат у депутати до Київської міської ради від "Батьківщини" Алла Шлапак.

Шлапак висловила переконання, що Верховна Рада має перерозподілити екологічний податок і "Київводоканал" має отримати можливість встановити сучасну систему очистки.

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"Київ став лідером у світі по рівню забруднення повітря і якістю питної води. Щоб знизити забруднення повітря потрібно розвивати розвиток комунального електротранспорту, це і будівництво метро. "Київводоканал" чистить хлором воду, яку ми споживаємо, і це не є правильно. Верховна Рада має перерозподілити екологічний податок і "Київводоканал" має отримати можливість встановити сучасну систему очистки", — повідомила Алла Шлапак.

Алла Шлапак закликала нову міську раду Києва терміново вирішувати проблеми п’ятого полігону сміття і Бортницької станції аерації. В цьому Київ повинен отримати підтримку центрального бюджету.

"Треба поставити крапку з п’ятим полігоном сміття і Бортницької станції аерації. Це ті два об’єкти, які не дають ні дихати, ні жити киянам. Має відбутись будівництво не сміттєспалювального, а сміттєперероблювального заводу. Тут Київ має бути підтриманий державним бюджетом".

Нагадаємо, Бортницька станція аерації — головний водоочистний об'єкт Києва. Вона вже багато років працює з перевантаженням та потребує реконструкції.

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