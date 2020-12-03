Прокуратура просит дать обвиняемому в убийстве сотрудника АП 9 лет тюрьмы

Прокуратура просит приговорить гражданина Армении, обвиняемого в убийстве сотрудника Администрации президента Александра Бухтатого, девять лет тюрьмы с конфискацией имущества. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Отмечается, что 3 декабрь состоялись прения по этому делу в Шевченковском районном суде столицы, в ходе которых прокурор поддержал весь объем приведенных в суде доказательств и попросил суд назначить обвиняемому указанное наказание.

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В свою очередь, обвиняемый в ходе дебатов частично признал свою вину. Заслушав стороны, суд продлил срок его содержания под стражей и назначил на 20 января выступление обвиняемого с последним словом. Ему инкриминируют часть 2 статьи 187 Уголовного кодекса (разбойное нападение).

Материалы по соучастнику преступления были выделены в отдельное уголовное производство, это расследование продолжается.

Напомним, в ночь на 14 марта 2019 года на улице Багговутовской в Киеве 25-летний тогда обвиняемый и его сообщник напали прохожего, которым оказался Бухтатый, с целью завладения его имуществом и избили его. Тело нашли утром на улице прохожие.

При этом правоохранители тогда назвали причиной смерти Бухтатого ишемическую болезнь сердца, однако в ходе вскрытия у погибшего обнаружили перелом костей носа.