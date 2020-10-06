Политика 1 час назад

Протеже Тищенко Ткаченко и взяточник Панчий идут в Киевраду от УДАРа Кличко, — блогер

Дмитрий Джангиров также отметил в своей публикации, что при этом Ткаченко является одним из спонсоров избирательной кампании Кличко/ УДАРа.

Протеже Тищенко Ткаченко и взяточник Панчий идут в Киевраду от УДАРа Кличко, — блогер Протеже Тищенко Ткаченко и взяточник Панчий идут в Киевраду от УДАРа Кличко, — блогер

Политолог и блогер Дмитрий Джангиров на своей странице в Facebook заявил, что в Киевсовет от партии УДАР мэра Виталия Кличко идут с прицелом на Департамент благоустройства КГГА коррупционер Тарас Панчий и человек нардепа Николая Тищенко Тимур Ткаченко.

"Ни для кого не секрет (да и я прекрасно это помню по работе в КГГА), насколько "хлебным" является Департамент благоустройства. Ну, а любая "хлебная" должность, при необходимости, вполне может стать разменной монетой в случае, когда ставки становятся излишне высокими. И когда на кону стояла должность главы КГГА — а прошлой осенью были серьезные предпосылки, что за Виталием Кличко оставят только должность главы КиевСовета — столичный департамент благоустройства перешел под "крышу" депутата Николая Тищенко, который уже тогда выступал "смотрящим" за столицей от "Слуги Народа". Вариант quid pro quo был реализован — пост главы КГГА остался за действующим городским головой", — отметил эксперт.

Кратко и по делу в Telegram

По словам Джангирова, ключевой "контролирующей фигурой" от Тищенко в департаменте благоустройства является заместитель главы — Тимур Ткаченко.

"Для повышения статуса господин Ткаченко отправлен в Киевсовет, причем не от "Слуги Народа", а под флагом мэрского УДАРа по Деснянскому району. Понятно, что возможности de facto руководителя департамента и de jure депутата Киевсовета существенно выше, нежели просто de facto руководителя департамента", — пояснил политолог.

Джангиров также отметил в своей публикации, что при этом Ткаченко является одним из спонсоров избирательной кампании Кличко/ УДАРа.

"Надеюсь, что все помнят о том, что столичные МАФы находятся в прямом ведении департамента благоустройства? А это тысячи "неучтенных" ларьков предыдущие пять лет, еще тысячи — в следующую пятилетку…", — написал Джангиров.

Также он добавил, что из бывших работников департамента благоустройства в КиевСовет баллотируется Тарас Панчий — тоже от УДАРа, но по Голосеевскому округу.

"Видать, неплохо справлялся со служебными обязанностями, раз может в открытую хвастать в Instagram новеньким Range Rover Velar за 3 миллиона гривен. Наверное, премии там такие…" — предположил блогер.

По его данным, в случае прохождения в Киевсовет (в качестве "вагонетки" за Кличко-"локомотивом"), коррупционер Панчий планирует вернуться в департамент благоустройства, благо позиций "замов" там сразу несколько.

"Да и "народный мандат" — прекрасное подспорье. Собственно говоря, в любом случае, департамент благоустройства планируется оставить в совместном пользовании "команды мэра" и "команды Николая ТИЩЕНКО". Зато киевляне могут голосовать хоть за УДАР, хоть за "Слугу Народа". Ведь все равно победят "властелины МАФов", — подытожил Дмитрий Джангиров.

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