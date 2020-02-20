Работа с ФОПами становится опасной

Из открытых источников на начало 2020 года количество зарегистрированных в Украине физических лиц — предпринимателей возросло на 19,8 тысяч по сравнению с 2019 годом. Эти цифры говорят о росте деловой активности микробизнеса?! Или это массовый уход малого и среднего бизнеса в схемы работы через ФОПов?!

Уже завтра бизнес столкнется с проблемой взыскания долгов с ФОПов. Ранее запросто можно было подать на банкротство физического лица-предпринимателя и взыскать свои кредиторские требования за счет имущества, принадлежавшего физическому лицу. Именно наличие статуса предпринимателя предоставляло возможность проводить процедуру банкротства. Сама процедура была общей для всех — юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, но имела некие незначительные особенности.

Кодексом Украины по процедурам банкротства физическое лицо-предприниматель и физическое лицо объединены в одну категорию должников.

В связи с объединением физического лица и физического лица — предпринимателя в одну категорию, стоит разобраться, какие теперь существуют риски для кредиторов по делам о восстановлении платежеспособности физического лица.

Производство по делу о неплатежеспособности физического лица может быть открыто только по заявлению должника. Физическое лицо имеет право обратиться в хозяйственный суд с заявлением об открытии производства при наличии соответствующих оснований, указывающих на неплатежеспособность или его угрозу.

В настоящее время ни один из кредиторов, включая банки и представителей бизнеса, не имеют права обратиться с заявлением о неплатежеспособности физического лица.

Фактически нормы Кодекса ограничивают кредиторов в реализации своих прав на начальном этапе неплатежеспособности физического лица. Учитывая статус физического лица — предпринимателя, такое лицо может осуществлять свою деятельность и реализовать какие-то свои права многогранно, применяя оба свои статусы одновременно.

В процедуре погашения долгов физического лица, все имущество такого должника подлежит реализации и составляет ликвидационную массу.

Однако есть определенные исключения, согласно нормам статьи 131 Кодекса в состав ликвидационной массы включается все имущество должника, находящееся в его собственности, исключая: жилья, которое является единственным местом проживания семьи должника (квартира общей площадью не более 60 квадратных метров или жилой площадью не более 13,65 квадратного метра на каждого члена семьи должника или жилой дом общей площадью не более 120 квадратных метров) и не является предметом обеспечения; средств, находящихся на счетах должника в пенсионных фондах и фондах социального страхования; другого имущества, на которое в соответствии с законодательством не может быть обращено взыскание.

Однако суд вправе исключить из состава ликвидационной массы имущество должника: если имущество необходимо для удовлетворения насущных потребностей должника или членов его семьи; неликвидные имущественные объекты стоимостью не более 10 размеров минимальной заработной платы, или доход от реализации которых существенно не повлияет на удовлетворение требований кредиторов.

Общая стоимость имущества должника, исключаемая из состава ликвидационной массы не может превышать 30 размеров минимальной заработной платы. Все имущество, включенное в ликвидационную массу подлежит продаже, а средства от такой продажи вносятся на отдельный банковский счет, открытый управляющим реализацией.

Если физическое лицо имеет задолженность, например, перед банком и в целях реструктуризации или ухода от уплаты такого долга самом возбудит дело о банкротстве, то денежные средства, перечисляемые этому лицу, как ФОПу однозначно попадают в ликвидационную массу.

Учитывая такие ограничения, банкам и юридическим лицам, работающим с физическими лицами — предпринимателями следует учитывать все риски такого сотрудничества. Поскольку, учитывая различные статусы физического лица, взыскать долги с такого лица фактически невозможно, а производство по делу о неплатежеспособности физического лица может быть возбуждено исключительно по его заявлению.