Политика 7 минут назад

Рада приняла за основу Антикоррупционную стратегию на пять лет

Парламент практически единогласно поддержал в первом чтении соответствующий правительственный законопроект

Фото: пресс-служба Рады Фото: пресс-служба Рады
Фото: пресс-служба Рады

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект об основах государственной антикоррупционной политики на 2020-2024 годы, поданный Кабинетом министров. Как передает "Интерфакс-Украина", за него проголосовало 320 депутатов (один воздержался).

Документом предлагается утвердить стратегию, состоящую из четырех разделов. Первый из них посвящен концепции формирования антикоррупционной политики в Украине в предстоящие пять лет. Остальные разделы содержат описание определенных проблем и ожидания стратегических результатов, которые следует достигнуть для их решения.

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Как отмечается в пояснительной записке, стратегия базируется на объединении двух подходов: дальнейшего усовершенствования общей системы предотвращения и противодействия коррупции и минимизации коррупции в наиболее приоритетных, с точки зрения ее преодоления, сферах.

Разработку проектов Антикоррупционной стратегии и государственной антикоррупционной программы, а также координацию мониторинга и оценки эффективности их реализации отнесена законопроектом к полномочиям Нацагентства по предотвращению коррупции. Предусматривается и его право инициировать пересмотр антикоррупционной программы с учетом результатов мониторинга и оценки эффективности реализации антикоррупционных проектов.

Правительство полагает, что Антикоррупционная стратегия будет способствовать обеспечению слаженности и системности антикоррупционной деятельности всех органов государственной власти и местного самоуправления.

Согласно проекту, оптимизация функций государства и местного самоуправления предусматривает устранение дублирования полномочий разными органами, временное прекращение реализации малоэффективных полномочий, характеризующихся высоким уровнем коррупционных рисков.

Документ также предусматривает цифровую трансформацию реализации полномочий органами госвласти и местного самоуправления, прозрачность деятельности и открытость данных.

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