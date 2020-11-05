Верховная Рада отложила на неделю решение кризиса с электронным декларированием

Верховная Рада отложила на неделю принятие законопроект о восстановлении действия отдельных положений закона Украины "О предотвращении коррупции" и Уголовного кодекса Украины. Его автором выступил спикер парламента Дмитрий Разумков и еще 125 народных депутата.

За решение проголосовали 292 парламентариев.

Причиной отсрочки стала регистрация народным депутатом из фракции "Слуга народа" Александром Дубинским альтернативного законопроекта.

Документ Разумкова предусматривает восстановление права НАПК, в частности, что касается полномочий электронных деклараций и их обнародования. Также законопроект возвращает в Уголовный кодекс норму об уголовной ответственности за заведомо недостоверную подачу информации в декларациях чиновников и депутатов.

Напомним, что 27 октября Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону ряд положений закона "О предотвращении коррупции" и уголовную ответственность за недостоверную информацию в декларациях чиновников. В ответ президент Владимир Зеленский предложил распустить решением Рады нынешний состав КС и признать его решение ничтожным, что, однако, невозможно по существующему законодательству. Позже президент заявил даже о возможности кровопролитного сценария развития конфликта с КС.

При этом Высший антикоррупционный суд закрыл дело против бывшего главы Запорожской обладминистрации Константина Брыля. Как отметили в "Центре противодействия коррупции", это первое дело, закрытое после признания неконституционным уголовного наказания чиновников за неправдивую информацию в декларациях о доходах и имуществе.

Чтобы исправить ситуацию было подано два законопроекта — авторства президента и группы из 125 народных депутатов во главе с спикером ВР Дмитрием Разумковым. В пояснительной записке к президентскому проекту закона говорится, что он разработан для обеспечения соблюдения конституционного строя в Украине и недопущения узурпации власти судьями Конституционного Суда Украины.

В частности, проект закона содержит лишь две статьи: "Неправосудность решения, принятого в собственных интересах" и "Восстановление конституционного судопроизводства". Первая статья предлагает признать решение КС от 27 октября 2020 года "ничтожным (таким, что не создает правовых последствий) как такое, что принято судьями Конституционного Суда Украины в условиях реального конфликта интересов". Статья 2 предусматривает прекращение полномочий состава КС, который действовал на момент принятия скандального решения.

Кроме этого, проект закона предписывает начало процедуры отбора новых судей. В частности, новый состав Конституционного суда предлагается выбирать согласно порядку, определенному Конституцией Украины и Законом Украины "О Конституционном Суде Украины".

По словам нардепа из фракции "Слуга народа" Ирины Верещук, проект президента не должен был даже попасть в зал голосований. Она добавила — "совершенно очевидно, что это точно не тот путь, который должны были бы выбрать" парламентарии. Кроме того, законопроект гаранта не рассматривался на профильном комитета ВР, но в то же время комитет 3 ноября рекомендовал парламенту принять за основу и в целом "законопроект Разумкова". Однако Главное научно-экспертное управление Верховной Рады признало документ нардепов таким, что не соответствует Конституции.