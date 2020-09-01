Реформу Гостаможслужбы поддерживают международные партнеры из США и ЕС — Драганчук

Реформирование Гостаможслужбы Украины реализуется при поддержке партнеров из США и Европы. Об этом рассказал заместитель министра финансов Юрий Драганчук в интервью изданию "Интерфакс-Украина". Изменения формата работы таможни идут в двух направлениях: переход к формату единого юридического лица и оценка квалификации и добропорядочности должностных лиц.

"В сентябре Министерство финансов вместе с Гостаможслужбой при поддержке международных партнеров, проектов технической помощи, которые финансируются США и ЕС, начинает экспериментальный проект по оценке квалификации и добропорядочности должностных лиц таможенных органов, под который подпадет весь личный состав таможенных органов, включительно с руководящим составом", — пояснил Юрий Драганчук.

По его словам, прохождение оценки станет обязательным условием работы в Гостаможслужбе. Техническую помощь для проведения подобной аттестации окажут американские эксперты, которые уже проводили такие собеседования в других государственных органах Украины.

"Если мы говорим о реальной имплементации любого из направлений реформ, то здесь очень важна заинтересованность и мотивированность должностных лиц таможенных органов на реализацию всего того, что годами нарабатывалось Минфином совместно с европейскими партнерами, и принято Верховной Радой Украины", — уверен Драганчук.

Ранее Министерство финансов не имело отдельного структурного подразделения, которое могло бы проанализировать карьерный путь или уровень добропорядочности таможенников. Из-за этого кадровые назначения в Гостаможслужбу значительно задерживались.

"В процессе согласования назначений в течение последнего года Министерство финансов пользовалось имеющимся инструментарием, что отнимало определенное время. С учетом полученной критики, мы решили прислушаться к ней и попытаться изменить подход относительно таких согласований", — пояснил Юрий Драганчук.