Политика 1 час назад

Результаты работы Кличко-мэра одобряют избиратели всех других кандидатов, — опрос

За действующего мэра Киева Виталия Кличко готовы проголосовать 49,29% избирателей

Результаты работы Кличко-мэра одобряют избиратели всех других кандидатов, — опрос Результаты работы Кличко-мэра одобряют избиратели всех других кандидатов, — опрос

Согласно результатам социологического опроса, проведенного компанией "Правовые передовые инициативы", несмотря на ситуацию с эпидемией коронавируса, 54,19% киевлян готовы прийти на избирательные участки для голосования на выборах за мэра Киева. Не готовы участвовать в голосовании — 27,71%, колеблются — 12,81% киевлян.

За действующего мэра Киева Виталия Кличко готовы проголосовать 49,29% избирателей. Кличко является бессменным лидером избирательной гонки в Киеве. Второе место может занять представитель партии "Батькивщина" Алексей Кучеренко — 8,18% голосов.

Кандидат от партии "Оппозиционная платформа За жизнь" Александр Попов занимает третью позицию — 5,28%. Кандидат от "Слуги народа", народный депутат Ирина Верещук может рассчитывать на 4,99%. Кандидата от партии "Голос" Сергея Притулу готовы поддержать 4,28% киевлян.

Также опрос показал, что избиратели других кандидатов (Кучеренко, Попов, Верещук, Притула и другие) высказывают удовлетворение работой действующего мэра столицы. 70,89% жителей столицы оценили деятельность Кличко положительно, 17% — отрицательно, трудно было определиться с ответом — 12,10%.

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