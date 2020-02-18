Общество 1 час назад

РФ продолжит пропускать украинцев по внутренним паспортам

Действующее законодательство России предполагает использование гражданских паспортов украинцев для въезда, пребывания и получения госуслуг на территории страны

РФ продолжит пропускать украинцев по внутренним паспортам РФ продолжит пропускать украинцев по внутренним паспортам
Фото: УНИАН

Действие внутренних паспортов граждан Украины в Российской Федерации сохранится, как и прежде, несмотря на решение Киева об исключительном использовании загранпаспорта после 1 марта на территории России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МИД РФ.

В агентстве напомнили, что действующее законодательство России предполагает использование гражданских паспортов украинцев для въезда, пребывания и получения госуслуг на территории страны.

При этом, в ТАСС отмечают, что решение правительства Украины по ограничению прохождения граждан через российскую границу с 1 марта 2020 года не помешает действию межправительственного соглашения между странами, которое позволяет использовать один из двух документов, удостоверяющих личность.

Кратко и по делу в Telegram

29 января начальник Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова заявила об упрощении получения гражданства России для жителей Украины и Республики Беларусь.

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Напомним, с 1 марта 2020 года пересечение границы с Российской Федерацией будет осуществляться на основании загранпаспорта, но только для граждан Украины, выезжающих из Украины на территорию РФ.

Российское гражданство за 2019 год получили около полмиллиона украинцев.

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