РФ продолжит пропускать украинцев по внутренним паспортам

Действие внутренних паспортов граждан Украины в Российской Федерации сохранится, как и прежде, несмотря на решение Киева об исключительном использовании загранпаспорта после 1 марта на территории России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МИД РФ.

В агентстве напомнили, что действующее законодательство России предполагает использование гражданских паспортов украинцев для въезда, пребывания и получения госуслуг на территории страны.

При этом, в ТАСС отмечают, что решение правительства Украины по ограничению прохождения граждан через российскую границу с 1 марта 2020 года не помешает действию межправительственного соглашения между странами, которое позволяет использовать один из двух документов, удостоверяющих личность.

29 января начальник Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова заявила об упрощении получения гражданства России для жителей Украины и Республики Беларусь.

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Напомним, с 1 марта 2020 года пересечение границы с Российской Федерацией будет осуществляться на основании загранпаспорта, но только для граждан Украины, выезжающих из Украины на территорию РФ.

Российское гражданство за 2019 год получили около полмиллиона украинцев.