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Валюта 20 минут назад

Россия напечатала для Ливии фальшивые деньги на $1,1 млрд

В Ливии Россия поддерживает генерала Халифу Хафтара и его "Ливийскую национальную армию", которая ведет боевые действия против международно признанного Правительства народного согласия под руководством Фаиза Сараджа

Фото: LiveJournal Фото: LiveJournal
Фото: LiveJournal

Силы безопасности Мальты обнаружили фальшивые ливийские деньги на сумму 1,1 млрд долларов (около 1 млрд евро), сообщает Deutsche Welle.

По информации агентства, банкноты были напечатаны российским государственным предприятием "Гознак", утверждается в заявлении, обнародованном вечером в пятницу, 29 мая, на сайте Госдепартамента США.

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В Госдепе отмечают, что заказ на изготовление этих денег поступил от "нелегитимной параллельной инстанции".

"Ливийский Центральный банк в Триполи является единственным легитимным Центробанком в этой стране, а России следует прекратить дестабилизировать ситуацию в Ливии", — подчеркивается в заявлении Госдепартамента США.

В Ливии Россия поддерживает генерала Халифу Хафтара и его "Ливийскую национальную армию" (ЛНА), которая ведет боевые действия против международно признанного Правительства народного согласия (ПНС) под руководством Фаиза Сараджа, базирующегося в Триполи. Но значительную часть территории Ливии контролирует Хафтар, в прошлом соратник лидера Ливийской Джамахирии Муаммара Каддафи, свергнутого и убитого в 2011 году.

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Ранее, 26 мая, AFRICOM обвинил Москву в переброске в Ливию 14 современных истребителей МиГ-29 и Су-24 для поддержки российских наемников, сражающихся за генерала Хафтара. В качестве доказательства американцы предоставили фотографии ливийской авиабазы Эль-Джуфра, сделанные 19 мая, где видны несколько самолетов МиГ-29. Они "были перекрашены, чтобы замаскировать их российское происхождение" до прибытия в Ливию, утверждают военные США.

29 мая замначальника разведки Африканского командования вооруженных сил США (AFRICOM), бригадный генерал Грегори Хедфилд заявил, что переброска российских истребителей в Ливию может помочь Москве создать геостратегический плацдарм в Северной Африке.

Напомним, ранее Ливийской национальной нефтяной корпорации (NOC) Мустафа Саннала заявил, что Ливия может потерять 95% объемов добычи нефти из-за военных действий в стране.

В середине февраля 2011 года в Ливии начались массовые демонстрации с требованием ухода правящего страной более 40 лет Муаммара Каддафи, которые впоследствии переросли в вооруженное противостояние между правительственными силами и мятежниками.

20 октября 2011 года в ливийском городе Сирта сторонники Национального переходного совета Ливии захватили Муаммара Каддафи. Вскоре после поимки ливийский лидер скончался от полученных при захвате ранений.

 

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