Россия приостанавливает железнодорожное сообщение с Украиной

Федеральная пассажирская компания (ФПК, дочка РЖД) с 17 марта временно отменяет курсирование международных поездов в сообщении с Украиной и Молдовой.

Об этом со ссылкой на данные железнодорожной компании сообщает РБК.

Указано, что решение принято в соответствии с уведомлением о закрытии железных дорог этих стран из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

В частности, отменяются поезда из Москвы в Кишинев, Киев, Одессу, Николаев, Львов, Кривой Рог, а также из Санкт-Петербурга в Киев и Кишинев.

Кроме того, на время прекратится движение поездов между Россией и Латвией, сообщается на сайте РЖД.

При этом в ФПК отметили, что деньги за билеты можно вернуть в железнодорожных кассах на территории стран, где они куплены, а электронные проездные документы сдать с помощью сайтов, где их оформили.

Ранее РЖД отменили пассажирские поезда из Москвы в Берлин и Париж. Это произошло после того, как Польша, по территории которой курсируют эти составы, на время закрыла границу из-за пандемии коронавируса.

Напомним, с 15 марта Украина на 2 недели закрывает границу для иностранных граждан, чтобы ограничить распространение коронавируса.

Также ожидается, что с 17 марта Украина закроет пассажирское авиасообщение.

С 12 марта 2020 года в Украине объявили карантин по всей стране. Соответствующее решение было принято на закрытом заседании правительства из-за распространения коронавируса.

На данный момент в Украине известно о трех случаях заражения коронавирусом, один из них летальный — 13 марта от коронавируса умерла 71-летняя пациентка из Радомышля Житомирской области. Она стала первой жертвой коронавируса среди украинцев.