Россия ввела санкции против Порошенко и многих украинских политиков

Правительство России расширило список лиц, в отношении которых вводят специальные экономические санкции.

Соответствующее постановление 4 сентября было опубликовано на официальном портале правовой информации.

В частности, под санкции попал пятый президент Украины Петр Порошенко и более 40 бывших и действующих народных депутатов.

Так, в список попали украинский певец и экс-депутат Святослав Вакарчук, , экс-глава СНБО Валентин Наливайченко, бывший председатель НБУ Степан Кубив, заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз, а также нардепы Соломия Бобровская, Виктория Гриб, Михаил Волынец, Кира Рудик, Сергей Рахманин, Яна Зинкевич, Михаил Забродский, Ольга Стефанишина, София Федина, Сергей Тарута.

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Кроме них, в списке также значатся народные депутаты Григорий Немыря, Инна Совсун, Александра Устинова, Ярослав Юрчишин, Леся Василенко, Рустем Умеров, Олег Синютка, Леся Василенко и экс-нардеп Ирина Луценко.

Нардеп от фракции "Голос" Владимир Цабаль на своей странице в Facebook посчитал количество нардепов из каждой фракции, которых внесли в перечень:

– "Голос" — 17;

– "Батькивщина" — 11;

– "ЕС" — 9;

– внефракционные — 4;

– "Доверие" — 2.

Специальными экономическими санкциями правительство РФ определило блокировки (замораживания) безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России и запрет на перечисление средств (вывод капитала) за пределы территории России.

Ранее сообщалось, что Европейский Союз принял окончательное решение о продлении санкций против России еще на полгода — до 31 января 2021 года.

Речь идет о секторальных санкциях против РФ, которые ЕС ввел в июле 2014 года.

Они были введены за "дестабилизирующие действия России в Украине", а их снятие привязано к выполнению Москвой Минских договоренностей.