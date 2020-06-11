Политика и экономика 10 минут назад

Шмыгаль рассказал, когда в Украине могут ввести нулевое декларирование

Нулевое декларирование предусматривает раскрытие всех активов, принадлежащих физическим лицам на праве частной собственности

Денис Шмыгаль. Фото: Вікіпедія Денис Шмыгаль. Фото: Вікіпедія
Денис Шмыгаль. Фото: Вікіпедія

Нулевое или однократное декларирование могут ввести в текущем году. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе пресс-конференции по случаю 100 дней работы своего правительства.

"Нулевая декларация — мы планируем делать это в этом году", — заявил глава правительства.

Нулевое декларирование предусматривает раскрытие всех активов, принадлежащих физическим лицам на праве частной собственности.

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При подаче такой декларации можно не указывать источники происхождения и стоимость задекларированных активов.

В то же время, в этой декларации необходимо отобразить:

- активы физического лица в виде валютных ценностей,

- ценных бумаг,

- движимое и недвижимое имущество,

- объекты незавершенного строительства, доли (паи) в имуществе юрлиц,

- другие имущественные и нематериальные активы — как в Украине, так и за рубежом.

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Гражданин должен на свое усмотрение указать доход, который был потрачен на вышеперечисленное имущество, но с которого не был уплачен налог на доходы физлиц (НДФЛ) и уплатить налог ниже обычной ставки — 9%.

Напомним, в апреле 2018 года в Верховной Раде зарегистрировали два законопроекта, предлагающих легализовать коррупционно полученные доходы и освободить чиновников от ответственности за лживые декларации. 

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