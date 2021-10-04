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50 минут назад

Система WiM уже штрафует на 51 тыс. грн за "перегруз" на дорогах "Большой стройки"

Обойти системы контроля — невозможно

Система WiM уже штрафует на 51 тыс. грн за "перегруз" на дорогах "Большой стройки" Система WiM уже штрафует на 51 тыс. грн за "перегруз" на дорогах "Большой стройки"

Система автоматического габаритно-весового контроля WiM, которая была запущена в полночь 1 октября, выписала первый штраф за зафиксированное им нарушение габаритно-весовых ограничений. И сразу на максимальную сумму — 51 000 гривен.

Об этом сообщил в Facebook заместитель министра инфраструктуры Украины Мустафа Найем.

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Грузовик, который зафиксировала система, двигался с превышением допустимой массы на 39%.

штраф за перегруз фуры

"С помощью встроенных в дорожное покрытие датчиков, система WIM (Weigh-in-Motion) позволяет определить вес автомобиля. Камеры фиксируют скорость, габариты и номерные знаки транспортных средств. Данные о нарушениях передаются и обрабатываются в Центре обработки данных Государственной службы Украины по безопасности на транспорте", — поясняет Найем.

Инспектор, по его словам, не может отменить зафиксированное нарушение. Он лишь проверяет данные, формирует постановление и накладывает электронную подпись. После этого постановление с реквизитами на оплату автоматически направляется нарушителю.

Ответственность за нарушение с 1 октября несут одинаково как перевозчик, так и грузоотправитель. Ведь именно грузоотправитель является первым звеном перевозок.

Обойти системы контроля, по словам Найема, невозможно. Разве что объехать. Но, как уверяет он, в МИУ готовятся и к этому варианту.

Основная цель новации — защитить от разрушения дороги, восстановлены по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

"Наша цель — не начислить как можно больше штрафов, а защитить дороги и мотивировать перевозчиков и грузоотправителей не нарушать, соблюдать правила и предотвратить разрушение дорог. Сейчас мы размещаем площадки WiM на всех ключевых дорожных и мостовых объектах "Большой стройки"", — поясняет Найем.

Разрушительное воздействие на дорогу даже от 25% перегрузки увеличивается в три раза и составляет движения 70,5 тыс. автомобилей. Каждый пятый километр разрушенных дорог — это следствие именно превышением допустимых весовых норм.

Сейчас на дорогах Украины работают 52 площадки WiM. К концу года их станет вдвое больше.

Напомним, президент Владимир Зеленский ранее сообщил о планах в этом году отремонтировать и построить 4500 км дорог государственного значения и 2000 км местных.

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