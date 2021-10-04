Система WiM уже штрафует на 51 тыс. грн за "перегруз" на дорогах "Большой стройки"

Система автоматического габаритно-весового контроля WiM, которая была запущена в полночь 1 октября, выписала первый штраф за зафиксированное им нарушение габаритно-весовых ограничений. И сразу на максимальную сумму — 51 000 гривен.

Об этом сообщил в Facebook заместитель министра инфраструктуры Украины Мустафа Найем.

Грузовик, который зафиксировала система, двигался с превышением допустимой массы на 39%.

"С помощью встроенных в дорожное покрытие датчиков, система WIM (Weigh-in-Motion) позволяет определить вес автомобиля. Камеры фиксируют скорость, габариты и номерные знаки транспортных средств. Данные о нарушениях передаются и обрабатываются в Центре обработки данных Государственной службы Украины по безопасности на транспорте", — поясняет Найем.

Инспектор, по его словам, не может отменить зафиксированное нарушение. Он лишь проверяет данные, формирует постановление и накладывает электронную подпись. После этого постановление с реквизитами на оплату автоматически направляется нарушителю.

Ответственность за нарушение с 1 октября несут одинаково как перевозчик, так и грузоотправитель. Ведь именно грузоотправитель является первым звеном перевозок.

Обойти системы контроля, по словам Найема, невозможно. Разве что объехать. Но, как уверяет он, в МИУ готовятся и к этому варианту.

Основная цель новации — защитить от разрушения дороги, восстановлены по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

"Наша цель — не начислить как можно больше штрафов, а защитить дороги и мотивировать перевозчиков и грузоотправителей не нарушать, соблюдать правила и предотвратить разрушение дорог. Сейчас мы размещаем площадки WiM на всех ключевых дорожных и мостовых объектах "Большой стройки"", — поясняет Найем.

Разрушительное воздействие на дорогу даже от 25% перегрузки увеличивается в три раза и составляет движения 70,5 тыс. автомобилей. Каждый пятый километр разрушенных дорог — это следствие именно превышением допустимых весовых норм.

Сейчас на дорогах Украины работают 52 площадки WiM. К концу года их станет вдвое больше.

Напомним, президент Владимир Зеленский ранее сообщил о планах в этом году отремонтировать и построить 4500 км дорог государственного значения и 2000 км местных.