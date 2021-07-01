Сколько имущества спрятал от НАБУ "слуга народа" Демченко?

Изучение деклараций народных депутатов — идеальный способ убедиться, что народные избранники бесконечно далеки от народа, который их избрал. Потому что зачастую в них указано в лучшем случае процентов 20% от того, что было нажито "непосильным трудом". Коррупционные заработки любят тишину, вот и прячут нардепы свои богатства в самых неожиданных местах. Жены, родственники — близкие и дальние, знакомые и сотрудники фирм в момент становятся баснословно богатыми, а депутаты — "прилично" умеренными в своих аппетитах, естественно, только на бумаге.

Яркий пример такого народного депутата — "слуга народа" с Днепропетровщины Сергей Демченко. У нардепа есть и квартира в элитном ЖК в Киеве, и хороший загородный дом, и квартиры в разных городах страны, и внушительные по территории землевладения, и куча фирм, регулярно выигрывающих многомиллионные тендеры. Только по документам почти все это ему не принадлежит.

Продолжается строительство загородного дома для Сергея Демченко

Журналисты регулярно обращают внимание на персону этого нардепа, поскольку он неоднократно светился в разнообразных коррупционных скандалах.

Например, известно, что до того, как попасть в Раду, помимо адвокатской деятельности, Демченко занимался еще и строительным бизнесом. Став нардепом, Сергей решил спрятать большинство своих активов от обязательного декларирования и переписал его на подставных лиц. В частности, целых 10 земельных участков в Днепре по 2 га каждый, добытых нелегким коррупционным трудом, были переписаны на его подругу, адвоката Александру Август.

Также обнародованной декларации за 2020 год нардеп указал помещение в Днепре, площадью 111 м.кв. Оно находится в совместном пользовании с судьей Павлоградского райсуда Сергеем Бабием. С ним же, по данным журналистов, у Демченко есть и совместный бизнес: ООО "Ермо и К", основной деятельностью которого является строительство. Контактный номер, по которому можно связаться с компанией, закреплен и за фирмой "Позитив", которую также открыл Демченко, и за ООО "Яворницкий", которое занимается строительством. Одной из основательниц ООО "Яворницкий" является Александра Август. Она — адвокат в Днепре, как и в недалеком прошлом сам Сергей Демченко.

В это же время бизнес-жилку неожиданно проявила 70-летняя мама Демченко Зоя Петровна, которая недавно переписала свою прибыльную строительную компанию "Макарленд" на 28-летнего Максима Пирогова, который является давним другом депутата Демченко и его адвокатом. Пирогов занимает пост директора фирмы ООО "ТЕД", которая работает в оптовой торговлей и регулярно побеждает в тендерах по продаже древесины для строительства — древесины уже продано на сумму 108.52 млн. грн. Очевидно, что без влияния и связей Сергея Демченко такие солидные доходы были бы невозможны.

На строительную фирму "Макарленд" оформлено 7-м земельных участков в Макаровском районе Киевской области общей площадью 20 га, с целевым назначением — для жилой застройки и промышленности. Успешная бизнес-мама Демченко продала все эти активы другу своего сына…всего за тысячу долларов.

Как сообщили журналисты программы "Частное обвинение", по адресу регистрации "Макарленд" в Киеве зарегистрирована еще одна фирма Демченко — "Девелопмент Солюшенс". В июне 2021 эта компания бесплатно получила в собственность 21 земельный участок в Бориспольском районе, общей площадью 5,2502 га. с целевым назначением "для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений". По данным журналистов, в получении этого приятного подарка Демченко помог друг — экс-глава Бориспольского РГА Андрей Гриненко.

В соцсетях также появился целый список недвижимости, который Сергей Демченко спрятал от декларирования и налоговых органов.

- Дом на 467,8 м2 в Одесской обл., Лиманский р./ Фонтанская, дачно-строительный кооператив "Золотые ключи", улица Лазурная, 8.

- Днепропетровская обл., г., Днепр, улица Старокозацкая, 4.

- Днепропетровская обл., г., Днепр, улица Сечевых стрельцов, 9, помещение 7.

- Днепропетровская обл., г., Днепропетровск, улица Артема, 9, квартира 4.

- Днепропетровская обл., Синельниковский р., с. Георгиевка, улица Агропромышленная, д. 1-ж.

Фиктивным владельцем всей этой недвижимости является друг и партнёр депутата Демченко Игорь Головко и его фирма "Инвестмен Сервис Юкрейн". Раскрылся этот список случайно — журналисты обратили внимание на то, что фирма Головко зарегистрирована по тому же адресу, на который зарегистрирована фирма 70-летней мамы депутата. И, вне всяких сомнений, все эти данные должны заинтересовать НАБУ и НАЗК.

В укрывательстве имущества нардепа участвуют не только друзья и родственники Демченко, но и его подчиненные. Например, помощница нардепа Татьяна Угленко является одно из основателей компании "БИ ТИ солюшнс", фирма оказывает консалтинговые услуги.

Свои консультации они продают через тендеры. Компания уже провела 20 тендеров на сумму 12,44 млн грн. Причем во всех тендерах компания была единственным участником и понятно, что все их выиграла. Расследователи считают, что за продажей консультационных услуг стоит обычный обнал денег. Журналисты "Частного обвинения" уже обратились в НАБУ, чтобы определить, какие именно услуги на миллионы гривен предоставляет фирма помощницы нардепа.