Скончалась глава фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина

Сегодня, 21 марта, на 69-м году жизни скончалась украинский социолог Ирина Бекешкина, сообщает пресс-служба Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива.

"Большое горе постигло наш Фонд, наше гражданское общество, нашу страну. Преждевременно ушла из жизни Ирина Бекешкина — известный украинский социолог, директор Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, старший научный сотрудник Института социологии НАН Украины, один из самых авторитетных ученых, человек, который искренне любил свой народ и Украину", — говорится в сообщении.

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Ирина Бекешкина закончила философский факультет Киевского государственного университета имени Тараса Шевченко и аспирантуру Института философии АН УССР. Кандидат философских наук. Работала научным редактором журнала "Философская мысль", младшим и старшим научным сотрудником Института философии АН УССР.

С 1991 года — научный сотрудник Института социологии НАН Украины. С 1996 года — заместитель директора Фонда "Демократические инициативы", с 2001 года — была его научным руководителем.

Фонд одним из первых после провозглашения независимости Украины стал проводить экзит-поллы во время выборов. Бекешкина разработала структурную модель личности как объекта комплексного исследования и концепции электорального поведения, его особенностей в Украине.