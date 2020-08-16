Скончался младший брат Дональда Трампа

Младший брат Президента США Дональда Трампа Роберт скончался в Пресвитерианском госпитале в Нью-Йорке.

Об этом американский лидер сообщил в своем заявлении, которое опубликовано на сайте Белого Дома.

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"Сегодня вечером (15 августа — Delo.ua) мирно скончался мой замечательный брат Роберт. Он был не просто моим братом, он был моим лучшим другом. Его будет очень не хватать, но мы еще встретимся. Его память навсегда останется в моем сердце. Роберт, я люблю тебя. Покойся с миром", — написал Трамп.

Роберт Трамп был доставлен в медучреждение из-за тяжелого заболевания. Накануне Президент США навестил своего родного брата в больнице.

Подробности болезни Роберта Трампа не разглашаются. Он был болен в течение нескольких месяцев, сообщил CNN источник, знакомый с этим вопросом.

Напомним, 8 ноября 2016 года миллиардер Дональд Трамп победил на выборах президента США, набрав по итогам подсчета 306 голосов выборщиков.

20 января 2017 года Трамп произнес присягу председателю Верховного Суда США Джону Робертсу-младшему, став 45-м президентом США.

На церемонию инаугурации Дональд Трамп собрал рекордные $ 90 млн и побил рекорд Обамы, который собрал 43 миллиона в 2013 году и 55 миллионов в 2009 году.

Комплекты билетов на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа стоили от 25 тысяч до 1 миллиона долларов.