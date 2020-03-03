Новый Кабмин: "соросят" заменят "порошатами"

Пустой и бессодержательный брифинг премьер-министра Алексея Гончарука подтвердил тот факт, что в Украине бушует политический кризис, который, по всей видимости, только начинается. Но, и эта ситуация может значительно ухудшиться, если люди Петра Порошенко смогут воспользоваться ситуацией и завести в правительство своих представителей. В таком случае, плачевная ситуация может "зацементироваться" ещё на несколько лет.

Сегодня все пишут о том, что происходит с правительством и премьером. Журналист "Украинской правды" Роман Романюк цитирует свои источники, которые говорят о том, что какая-то конкретика будет только к вечеру вторника. Однако, они подтверждают, что вопрос о назначении Сергея Тигипко был уже практически решенным, когда все уперлись в украинское законодательство о люстрации, которое прямо запрещает бывшему соратнику Виктора Януковича и теперешнему партнеру Петра Порошенка (Тигипко в 2019-м году приобрел у Порошенко и Кононенко пакет акций завода "Ленинская кузня") занимать государственные посты.

"Слуги" даже планировали "нагнуть" Конституционный Суд Украины, чтобы признать нормы о люстрации неконституционными, с целью сделать возможным назначение Тигипко. Однако, по всей видимости, хоть какой-то инстинкт самосохранения у них ещё остался.

Тем не менее, как минимум, несколько министров потеряют свои должности в среду, 4 марта. Не исключено, что к ним может присоединиться и сам Гончарук. Однако, исключительно при условии, если сам напишет заявление об отставке (по закону у него год иммунитета с даты назначения — 29 августа), а также, если новая кандидатура будет согласована.

Тот факт, что протащить Тигипко на вторую (после президентской) должность в стране пока не получается, ещё не означает, что Сергей Леонидович не сможет продавить свои кандидатуры на посты в кабмине. Одной из таких кандидатур считается бывший советник Петра Порошенко — Игорь Уманский.

Возвращение "порошат"

Информация о близости Игоря Уманского к президенту Зеленскому появилась еще в начале августа прошлого года, когда стало известно, что он рассматривается в качестве кандидатуры на пост премьер-министра (или главы Нацбанка). В медиа отмечали, что он, по сути, является одним из главных консультантов главы государства по вопросам экономики. Писали также о том, что этот факт очень сильно раздражал главу президентского офиса Андрея Богдана, который имел амбицию монопольного контроля за тем, что попадает в уши президенту.

Не исключено, что раздражение испытывал и еще один соратник Зеленского — Александр Данилюк (в недавнем прошлом — секретарь СНБО). В июне 2018-го года министр финансов Данилюк заявил о том, что Игорь Кононенко (правая рука Порошенко) пытался назначить Игоря Уманского заместителем министра финансов, в период напряженных отношений Данилюка с другой соратницей Порошенко — Ниной Южаниной, главой комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики.

Ранее на такое же давление на должности министра экономики жаловался глава "Укроборонпрома" Айварас Абромавичюс. По его словам, Кононенко также звонил ему, продавливая своего человека на должность замминистра.

Нынешний депутат от партии "Слуга народа", а тогда журналист Александр Дубинский, утверждал, что таким образом Порошенко продвигает своего человека на должность министра финансов (по замыслу Порошенко, после назначения Уманского на должность заместителя и ухода Данилюка, Уманский должен был остаться и.о.)

Такая схема была достаточно здравой, поскольку Уманский уже был первым заместителем министра финансов Натальи Яресько. Однако, в 2015 году он уволился с этой должности, якобы, из-за несогласия с политикой Яресько по реструктуризации госдолга. До этого он был и.о. главы Минфина в правительстве Юлии Тимошенко (2008-2010 г.г) после ухода из Кабмина Виктора Пинзеника, и обеспечивал для неё сотрудничество с МВФ. Но, человеком Тимошенко его никогда не считали. Порошенко предложил Уманскому пост внештатного советника после ухода от Яресько, и собирался назначить членом Совета НБУ.

Совместно со своим партнером Тимуром Хромаевым (глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, которого назначил Петр Порошенко), Игорь Уманский входил в совет директоров компании Gase Energy Ltd (USA), которая занимается добычей и продажей природного газа на территории Украины. По сведениям Александра Дубинского, эта компания отнесена госорганами США к числу "неблагонадежных".

Игорь Уманский одновременно с Тимуром Хромаевым в период с 2000 г. по 2001 г. работали в Кабинете министров Виктора Ющенко. Они дружат уже длительное время. Хромаев, в свою очередь, долго работал в компании Сергея Тигипко — "ТАС-Инвестбанк".

Премьер или минфин?

Фамилия Уманского начала мелькать в медиа примерно неделю назад, после того, как в сети бурно стали обсуждать кабинет министров Сергея Тигипко. Единственным, кто, по всей видимости, "железно" сохранит свою должность (если захочет этого) будет идеолог и лидер проекта Monobank Дмитрий Дубилет, поскольку каждый держатель карты Monobank может прочитать на своем кусочке пластика, что проект действует на базе UniversalBank, который принадлежит Сергею Тигипко.

Но, молодому Дубилету нужна "крепкая спина", которым может стать Игорь Уманский, на должности премьера. Конечно же, ввиду близости этого человека к Петру Порошенко, не так-то просто будет собрать голоса депутатов партии "Слуга народа", которые одновременно должны будут голосовать за отставку Руслана Рябошапки именно по причине того, что он "тормозит" расследования по Порошенко и не подписывает "подозрения" бывшему президенту.

Даже такие управляемые люди, как депутаты Зеленского, не смогут объяснить избирателям, по какой причине они одним и тем же пальцем на кнопке "За" наказывают Рабошапку за отсутствие результатов в расследовании дел бывшей "власти барыг", и назначают одного из этих "барыг" на должность премьера?

Однако, если впихнуть фамилию этого же человека в список из нескольких назначенцев, которые, по словам самого Гончарука, должны "усилить кабмин", то, не исключено, что Уманского смогут протянуть на должность министра финансов. Точно так же как когда-то Кононенко пытался назначить его на должность замминстра– "по звонку". Или, когда Порошенко назначил его друга Хромаева главой Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Возможно, именно об этом разговаривали Андрей Ермак и Алексей Гончарук на встрече в ресторане, фотографии и видео которой были слиты одновременно нескольким журналистам. Предметом обсуждения мог быть вопрос переговоров с МВФ, которые находятся под угрозой. Ведь вместе с ротацией министра финансов, переговоры с "единственным, стабилизирующим украинскую экономику, фактором" придется начинать, практически заново. А миссия МВФ в Украине уже и так очень негативно настроена, не смотря на ободряющие пресс-релизы.

Вкупе с увольнением главы НАБУ Артема Сытника, в поддержку которого высказались послы стран "Большой семерки" в Украине, смена министра финансов может больно ударить по переговорному процессу.

Интересным является и тот факт, что к публичному "мочилову" Гончарука со всей своей "пролетарской ненавистью" присоединился и другой бизнес-партнер Петра Порошенко, частый гость зданий Администрации Президента в 2016-2018-м годах — Виктор Медведчук.

На, принадлежащем ему, телеканале ZiK в прошлую пятницу прошёл марафон "Тхне Соросом" ("Воняет Соросом"), в котором принял активное участие и депутат от "Европейской солидарности" Порошенко — бывший вице-премьер-министр по социальной политике — Павел Розенко. Вместе с другими спикерами передачи, Розенко критиковал Гончарука на чем свет стоит за неспособность управлять правительством и государством.

Учитывая этот тотальный фронт, открытый против Гончарука и силу его врагов, скорее всего, его судьба предрешена. Даже если он и останется премьер-министром, то Игоря Уманского могут сделать "серым кардиналом", задачей которого будет уравновешивать усилившегося Арсена Авакова и представлять интересы партнеров Тигипко-Порошенко. А, возможно, на этом великие комбинаторы не остановятся, и, протащив, Уманского на должность вице-премьера, они уберут Гончарука, поставив Уманского вместо него в статусе "исполняющий обязанности". Удастся ли Порошенко и Тигипко, в такой нелегкой ситуации, протащить своего "порошонка" взамен "соросенка" Гончарука — вопрос открытый.