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Валюта 10 минут назад

Создателем биткойна может быть подельник Пабло Эскобара — СМИ

По информации некоторых СМИ, Ясутака Накамото был ведущим инженером в Pacific West Airlines, совмещая свою официальную работу с перевозкой наркотиков из Южной Америки в США

Пабло Эскобар. Фото: Историк Пабло Эскобар. Фото: Историк
Пабло Эскобар. Фото: Историк

Одним из создателей самой распространенной криптовалюты в мире биткойна может быть бывший перевозчик наркотиков Ясутака Накамото, в прошлом работавший на Медельинский картель Пабло Эскобара.

Как передает ForkLog, об этом утверждает глава Escobar Inc Улаф Густафссон, пишет Cointelegraph.

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Ясутака Накамото предположительно является братом Дориана Накамото, которого еще в 2014 году издание Newsweek назвало человеком, стоявшим за созданием первой криптовалюты.

Ясутака Накамото был ведущим инженером в Pacific West Airlines, совмещая свою официальную работу с перевозкой наркотиков из Южной Америки в США.

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После неудачной попытки убийства своим бывшим "работодателем", в 1992 году он якобы исчез из публичного поля, однако, как утверждается, впоследствии занялся разработкой биткойна.

В телефонном разговоре с Cointelegraph 27-летний Густафссон, который является правой рукой Роберта Эскобара, брата убитого в 1993 году Пабло Эскобара, заявил, что раскрывает эту информацию по его просьбе в надежде, что в истории, которую преподносит провозгласивший себя Сатоши Накамото австралиец Крейг Райт, все будет расставлено по своим местам и она будет окончательно закрыта.

Пабло Эмилио Эскобар — колумбийский наркобарон и террорист, контролировавший к концу 1980 года 80% от мирового рынка кокаина.

По некоторым оценкам, денежное состояние Эскобара составляло около $30 млрд.

Журнал Forbes помещал его в список международных миллиардеров с 1987 по 1993 год, а в 1989 году он занял седьмое место в рейтинге журнала.

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