Спад ВВП Украины был бы 11% в 4 квартале, если бы не "Большая стройка", — эксперт

Мультипликативный эффект от строительства дорог в рамках президентской программы Большая Стройка составляет 3 гривны 5 копеек на каждую вложенную гривну. Об этом заявил экономист Михаил Кухар, представитель независимой экономической группы макроэкономического анализа и прогнозирования Ukraine Economic Outlook во время форума "СЕТЬ: форум дорожной отрасли", передают Українські Новини.

Группа экономистов с участием Михаила Кухара анализировала антикризисные меры, принятые в Украине. "На фоне спада ВВП во втором квартале 11,4% и 3,7% в четвертом, по прогнозам наших экономистов, в финальном расчете спад ВВП нашей страны был бы 11% в четвертом квартале, если бы не удельный вес производства (Большой Стройки)", — заявил Кухар.

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"Удельный вес Большой Стройки в ВВП экономики Украины выросла с 2,8% в первом квартале до 10% в четвертом", — отметил Кухар и добавил, что в структуре промежуточного потребления и ВВП Украины строительство имеет наибольший коэффициент — 3,4%.

Кухар также процитировал заявление директора-распорядительницы МВФ Кристалины Георгиевой, о приоритетах помощи странам из группы G-20: "Страны должны подготовиться к системным синхронным усилиям по инвестициям в инфраструктуру, как только удастся взять пандемию под контроль. Кроме того, новые исследования МВФ показывают, что единовременные инвестиции в страны G-20 принесут большие потенциальные выгоды, если бы страны, которые имеют наибольшие бюджетные возможности увеличили свои расходы на инфраструктуру на 0,5% ВВП в 2021, то рост мирового ВВП до 25 года имел бы устойчивый тренд в 2% в год".

Усиление государственного спроса, который должен компенсировать спад ВВП, который происходит из-за падения частного спроса в экономике является одной из рекомендаций МВФ по борьбе с последствиями коронакризиса, отметил экономист.

Как заявили в Офисе Президента Украины, план-факт Большой Стойки по состоянию на середину ноября уже выполнен на 87%. "Для нас всех, Большая Стройка есть, в первую очередь, значительным менеджерским и медийным вызовом. 87% завершенных объектов говорят сами за себя — это абсолютный рекорд выполнения за все годы независимости. До конца года должны приблизиться к показателю 95%", — отметил заместитель председателя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко.

К началу 2020 года Президент Украины Владимир Зеленский объявил о начале программы Большая Стройка. В рамках нее планировалось обновить и построить 6500 км дорог (государственного и местного значения), более 150 искусственных сооружений, 100 школ, 100 детских садов, 100 спортивных объектов.