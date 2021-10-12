Политика и экономика 30 минут назад

Срыв отопительного сезона: в Офисе президента заявили, что проблем нет и "газа достаточно"

Кирилл Тимошенко призвал прекратить разгонять панику

Отопительный сезон на грани срыва Отопительный сезон на грани срыва
Отопительный сезон на грани срыва

Газа в украинских хранилищах достаточно для нужд населения и социальной сферы в отопительном сезоне. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко на своей странице в Facebook.

"Газа в хранилищах вполне достаточно для нужд населения и социальной сферы. Никаких проблем с этим нет", — написал Тимошенко.

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По его словам, до 15 октября НАК "Нафтогаз Украины" готов подписать все договоры с потребителями социальной сферы (школы, садики, больницы).

"Цена на газ для нужд населения — 7,42 грн. По такой цене "Нафтогаз" продает топливо розничным поставщикам и теплогенерирующим компаниям для удовлетворения потребностей населения. Цена на газ для потребностей социальной сферы (школы, больницы и т.п.) — 16,8 грн. Это уже полная цена с НДС и тарифом на транспортировку", — сообщил Тимошенко.

Также он призвал прекратить разгонять панику.

"Цена на газ на рынке действительно зашкаливает, но государство всеми способами помогает местному самоуправлению преодолеть этот кризис. Среди прочего, с помощью спеццены", — отметил Тимошенко.

Кроме того, он сообщил, что регионы Украины объявляют о чрезвычайной ситуации только для преодоления технических моментов с целью ускорения подписания договоров на поставку газа.

Напомним, на внеплановых заседаниях региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) во многих областях Украины обсуждались вопросы, связанные с отсутствием поставок газа бюджетным учреждениям. Регионы объявляют о чрезвычайной ситуации техногенного характера.

Ранее о критической ситуации сообщил городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

По его словам, несмотря на подписанный 30 сентября "тарифный" меморандум, город оказался на пороге чрезвычайной ситуации из-за отсутствия отопления в бюджетных организациях.

Напомним, что премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал, что местные власти до весны не будут повышать тарифы на тепло и горячую воду. Эту договоренность правительство, "Нафтогаз" и руководители городов закрепили в Меморандуме во время заседания Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины.

В подписанном документе идет речь о том, чтобы разницу в тарифах на газ мэры украинских городов покрыли из местных бюджетов. 

Также Delo.ua ранее сообщало о том, когда включат отопление в Киеве

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