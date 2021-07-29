Экономика 40 минут назад

США, ЕЭС и Мексика ввели 37 торговых мер против экспорта из Украины — "Ильяшев и Партнеры"

За последние 12 месяцев США ввели антидемпинговую пошлину в размере 19,30% на витую проволоку. Действие трех существующих антидемпинговых пошлин в отношении стальных труб из Украины продлено по результатам пересмотров

фото: Depositphotos фото: Depositphotos
фото: Depositphotos

По состоянию на июль 2021 г. в отношении украинского экспорта действует 37 торговых мер: 33 антидемпинговые, 3 защитные пошлины и одна дополнительная пошлина. Наибольшее количество действующих мер применены США (8), Евразийским экономическим союзом (6) и Мексикой (5).

Все топ-10 крупнейших мер в отношении украинского экспорта — пошлины на продукцию металлургической отрасли.

Подписывайся на самые важные новости в Telegram

За последние 12 месяцев США ввели антидемпинговую пошлину в размере 19,30% на витую проволоку. Действие трех существующих антидемпинговых пошлин в отношении стальных труб из Украины продлено по результатам пересмотров. Также за последний год США инициировали 2 расследования: в отношении бесшовных труб и сырого меда.

 

По словам партнера, руководителя практики международной торговли ЮФ "Ильяшев и Партнеры" Алены Омельченко, торговые партнеры Украины активно защищают отечественных производителей посредством проведения торговых расследований и применения различных механизмов торговой защиты. Девять из ранее имплементированных мер находятся на этапе пересмотра с целью продления. 

"14 государств-членов ВТО, включая объединения и союзы, облагают украинские товары антидемпинговыми и/или специальными пошлинами, — отметила Алена Омельченко. — Помимо уже действующих мер в ряде стран инициированы новые расследования, по результатам которых список ограничений может пополниться". 

Для обсуждения этих и других актуальных вопросов ведущие эксперты отрасли уже традиционно соберутся на конференции "Торговые войны: искусство защиты", которая состоится 5 октября 2021 года в Киеве. Организаторы мероприятия: ЮФ "Ильяшев и Партнеры" и ОС "Украинская ассоциация бизнеса и торговли", при поддержке генерального медиапартнера — издательства "Юридическая практика". Delo.ua — официальный медиапартнер конференции.

фото: Depositphotos

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

За время работы Любченко в ГНС объемы "скруток" НДС могли составить 30 млрд грн — СМИ
За время работы Любченко в ГНС объемы "скруток" НДС могли составить 30 млрд грн — СМИ
Неофициально работает каждый пятый украинец, но теневая занятость сокращается — Гоструда
Неофициально работает каждый пятый украинец, но теневая занятость сокращается — Гоструда
Гарантию на товар в Украине теперь можно получить через интернет — вступил в силу закон
Гарантию на товар в Украине теперь можно получить через интернет — вступил в силу закон
Загрузка...
Новое видео
Продаем веревки в 28 стран мира: как украинский производитель паракордов покоряет ЕС и конкурирует с Китаем

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. На Шри-Ланке при рытье колодца нашли крупнейший в мире сапфир: его оценивают в $100 млн

  3. 15 чиновников УЗ будут судить за воровство миллионов на фиктивном ремонте дизель-поездов

  4. Instagram закроет детские аккаунты в рамках усиления мер по защите детей

  5. В Ивано-Франковской области самолет упал на жилой дом: погибли пилот и трое хасидов из США

Ивент
"Сервіс в Україні потрібно змінювати": про що розповіли спікери GET Business Festival 2021
"Сервіс в Україні потрібно змінювати": про що розповіли спікери GET Business Festival 2021
Понад 70 провідних бізнес-практиків ділилися досвідом на чотирьох сценах за тематичними потоками: маркетинг, піар, фінанси та HR. Місцем проведення фестивалю став Pochayna Event Hall
Загрузка...