США, ЕЭС и Мексика ввели 37 торговых мер против экспорта из Украины — "Ильяшев и Партнеры"

По состоянию на июль 2021 г. в отношении украинского экспорта действует 37 торговых мер: 33 антидемпинговые, 3 защитные пошлины и одна дополнительная пошлина. Наибольшее количество действующих мер применены США (8), Евразийским экономическим союзом (6) и Мексикой (5).

Все топ-10 крупнейших мер в отношении украинского экспорта — пошлины на продукцию металлургической отрасли.

За последние 12 месяцев США ввели антидемпинговую пошлину в размере 19,30% на витую проволоку. Действие трех существующих антидемпинговых пошлин в отношении стальных труб из Украины продлено по результатам пересмотров. Также за последний год США инициировали 2 расследования: в отношении бесшовных труб и сырого меда.

По словам партнера, руководителя практики международной торговли ЮФ "Ильяшев и Партнеры" Алены Омельченко, торговые партнеры Украины активно защищают отечественных производителей посредством проведения торговых расследований и применения различных механизмов торговой защиты. Девять из ранее имплементированных мер находятся на этапе пересмотра с целью продления.

"14 государств-членов ВТО, включая объединения и союзы, облагают украинские товары антидемпинговыми и/или специальными пошлинами, — отметила Алена Омельченко. — Помимо уже действующих мер в ряде стран инициированы новые расследования, по результатам которых список ограничений может пополниться".

Для обсуждения этих и других актуальных вопросов ведущие эксперты отрасли уже традиционно соберутся на конференции "Торговые войны: искусство защиты", которая состоится 5 октября 2021 года в Киеве. Организаторы мероприятия: ЮФ "Ильяшев и Партнеры" и ОС "Украинская ассоциация бизнеса и торговли", при поддержке генерального медиапартнера — издательства "Юридическая практика". Delo.ua — официальный медиапартнер конференции.