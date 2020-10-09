Стефанчук хочет отменить в Украине переход на летнее время

Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук зарегистрировал в парламенте законопроект №4201, который предусматривает закрепление на территории Украины единого киевского времени и отказ от дальнейшего сезонного перевода стрелок часов.

Об этом Стефанчук сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

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"Доказано: ежегодный переход на летнее время и возвращение на поясное негативно влияет на здоровье людей: ухудшается самочувствие, снижается работоспособность, наблюдается значительное обострение хронических болезней. Принятие закона обеспечит стабильный естественный цикл жизнедеятельности человека, будет способствовать улучшению состояния здоровья и повышению работоспособности населения — пояснил он свою позицию", — написал он.

По словам Стефанчука, проект закона направлен на противодействие агрессии со стороны РФ, которая на временно оккупированных территориях Украины противоправно установила свое время.

"Закрепление на всей территории Украины единого киевского времени позволит укрепить наши оборонные позиции и будет способствовать деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий", — отметил политик.

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Кроме этого, как подчеркнул первый вице-спикер, законопроект будет способствовать евроинтеграционным стремлениям Украины, так как 84% жителей стран Европейского Союза проголосовали за отмену перехода на летнее и зимнее время, что было поддержано Европарламентом.

Согласно статье 5 законопроекта, исчисление времени в Украине должно проводиться в соответствии с киевским временем, единым для всей территории страны, а сезонный переход времени отменяется.

Как известно, перевод часов регламентируется правительственным постановлением "О порядке исчисления времени на территории Украины" от 13 мая 1996 года.

Кабинет министров, с учетом порядка исчисления времени, действующего в странах Европы, постановил внедрить на территории Украины такой порядок исчисления времени: время второго часового пояса (киевское время) с переводом ежегодно часовой стрелки в последнее воскресенье марта в 3:00 на 1 час вперед и в последнее воскресенье октября в 4:00 на 1 час назад.

Ранее сообщалось, что в Евросоюзе начали изучать возможность отмены перехода на летнее время еще осенью 2017 года.

4 марта 2019 года Комитет по вопросам транспорта и туризма Европарламента проголосовал за то, чтобы отложить отмену перехода на летнее и зимнее время в Евросоюзе.