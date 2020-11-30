Строительство второй очереди объездной Днепра идет полным ходом (ФОТО)

Начатое в прошлом месяце строительство второй очереди объездной дороги Днепра продвигается активными темпами. Юрий Голик в Facebook публикует подробный фоторепортаж с объекта.

Строить объездную дорогу Днепра, которую также называют Южным обходом, начали еще в 2012 году, но вскоре работы были остановлены. Возобновилось строительство только в 2018 году, а в нынешнем году, по программе "Большая стройка", строительство приобрело уже масштабный характер.

Общая протяженность объездной Днепра составляет 61,5 км, из которых 18 км построили в 2012 году. Из-за недостроенной объездной дороги Днепр до сих пор не имеет полноценного обхода для большегрузного транспорта. Весь транспортный поток следует транзитом через областной центр. После завершения строительства Южный обход свяжет трассу Днепр — Кривой Рог и Южный мост в Днепре.

Напомним, еще одна объездная дорога в рамках программы "Большая стройка" строится во Львовской области под Трускавцом.