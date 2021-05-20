Суд отказал акционерам двух ликвидированных банков в возмещении ущерба

13 мая Хозяйственный суд Киева подтвердил безосновательность требований акционеров выведенных с рынка банков "Велес" и "Юнисон" о возмещении ущерба.

Как сообщает пресс-служба Нацбанка Украины (НБУ), суд полностью отказал в удовлетворении иска акционера неплатежеспособного банка "Юнисон" — кипрской компании "Мелигант Групп ЛТД" — в НБУ и Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) о солидарном взыскании имущественного ущерба в размере 10 млн 526 тысяч 217,2 грн.

Таким образом, требования "Мелигант Групп ЛТД" были признаны безосновательными и необоснованными.

Также Хозяйственный суд города Киева 13 мая 2021 года закрыл производство по делу по иску банка "Велес" к НБУ, ФГВФЛ и Государственной казначейской службе о взыскании имущественного ущерба в размере 14 млн 424 тысячи 106,29 грн.

"Суд, решая эти споры, ожидаемо учел нормы Закона №590-IX, которым устранены пробелы законодательства, с помощью которых акционеры обанкротившихся банков могли безосновательно обогатиться за счет средств налогоплательщиков", — прокомментировал решение суда начальник управления претензионно-исковой работы Юридического департамента Национального банка Виктор Григорчук.

Напомним, что 28 апреля 2016 года НБУ отнес банк "Юнисон" в категорию неплатежеспособных, как отмечалось, из-за непрозрачной структуры собственности.

На момент принятия этого решения акционерами финучреждения были 11 компаний, зарегистрированных в Республике Кипр, ни одна из которых не владела долей 10% или более уставного капитала банка.

2 августа 2016 года Киевский апелляционный административный суд подтвердил законность отнесения банка "Юнисон" к категории неплатежеспособных из-за непрозрачной структуры собственности. Решение суда вступило в законную силу с момента его оглашения.

18 июня 2018 года НБУ по предложению ФГВФЛ принял решение о ликвидации банка "Юнисон".

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Банк "Юнисон" связывают с семьей экс-главы Министерства доходов и сборов Александра Клименко.

Ранее сообщалось, что 10 декабря 2015 года Нацбанк принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО "Банк Велес" за проведение рисковой деятельности и систематические нарушения законодательства в сфере финансового мониторинга.

Такими были около 90% всех операций, которые проводились в банке. За неполный 2015 год их объем превысил 100 млн долларов. Кроме того, значительный объем операций проведен с использованием поддельных документов.

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