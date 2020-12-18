Суд отправил Стерненко под ночной домашний арест

Приморский районный суд Одессы определил бывшему лидеру одесского "Правого сектора" Сергею Стерненко, подозреваемому в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия, новую меру пресечения в виде ночного домашнего ареста — с 21:00 до 6:00.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. При этом прокуратура просила заключить Стерненко под стражу.

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"Домашний арест у меня закончился еще почти три недели назад. Я никуда не убежал, веду публичный образ жизни, приезжал даже на одно заседание, которое не состоялось. Но шавкам Венедиктовой пофиг. У них четкое указание закрыть меня в СИЗО", — написал он накануне.

Напомним, 16 июня Шевченковский районный суд Киева отправил Стерненко под домашний арест по адресу воинской части в Одессе, что, по утверждению подозреваемого, никак невозможно было выполнить. Впоследствии суд пересмотрел свое решение, изменив адрес ареста на место фактического проживания Стерненко в Киеве.

11 июня Служба безопасности сообщила ему о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия. Речь идет о конфликте в ночь с 23 на 24 мая 2018 года, возникшем у Стерненко на улице в Одессе с гражданами Иваном Кузнецовым и Александром Исайкулом, в результате которого первый оказался мертв, а второй — ранен.

Согласно версии СБУ, Кузнецов и Исайкул хотели нанести телесные повреждения Стерненко: их действия квалифицированы как хулиганство. Однако Стерненко, защищаясь, ранил Исайкула ножом в живот и вспорол живот Кузнецову. Последний стал убегать, но Стерненко через 100 метров догнал его и нанес еще несколько ранений, в том числе удар в сердце, который и стал смертельным.

Отметим, что следствие, проведенное до этого полицией, не рассматривало данную ситуацию как нападение на Стерненко и его последствия, однако генпрокурор Руслан Рябошапка в октябре 2019 года вернул дело в расследование СБУ.

Сам же Стерненко, который при этом вел онлайн-трансляцию упомянутых событий, заявляет, что действовал в пределах необходимой самообороны, а также что все ранения нанес Кузнецову на месте, после чего тот смог самостоятельно пробежать 100 метров, но в итоге упал и умер.