Суд поместил Стерненко под домашний арест, но пообещал пересмотреть решение

Шевченковский районный суд Киева отправил бывшего лидера одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко под круглосуточный домашний арест.

Об этом сообщает УНН.

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Так, согласно постановлению суда, активиста отправили на круглосуточный домашний арест сроком на 60 суток.

"Мне назначили домашний арест в воинской части города Одессы", — отметил Стерненко.

При этом, он перед митингующими разорвал постановление суда об избрании ему меры пресечения и призвал сторонников не расходиться. После чего они заявили, что не разойдутся пока в постановление суда не внесут правки.

После этого Стерненко вместе с митингующими направился к дому Генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой, чтобы она рассказала, как выполнить решение суда об избрании меры пресечения активисту.

"Я хочу поехать к человеку, который имеет полномочия... Я вместе с адвокатами поеду туда, где живет Венедиктова... Пусть она объясняет, как выполнить эти решения суда", — заявил Стерненко.

Вскоре глава Шевченковского суда назначил пересмотр судебного решения общественному активисту.

"Председатель Шевченковского суда пообещал, что будет пересмотр судебного решения, поскольку сегодняшнее постановление невозможно выполнить. Он лично прибыл в суд и пообещал это под видеозапись", — написал активист в своем Telegram-канале.

В свою очередь прокуратура в суде будет ходатайствовать об изменении адреса домашнего ареста Стерненко, которого накануне суд отправил под домашний арест по месту прописки — в воинской части в Одессе.

"Звонил следователь. Прокурор подал ходатайство об изменении адреса отбывания домашнего ареста с прописки на адрес проживания. Что мешало это сделать сразу — неизвестно. Вчера прокурор просто убежал, сказав, что он доволен. Это означает, что мера пресечения не изменится сейчас. Они только исправят адрес и все. И я буду лишен свободы", — отметил Стерненко.

По его словам, потом будет апелляция.

"Где уже мы будем требовать отмены меры пресечения", — отметил он.

Ранее Стерненко вручили ходатайство о круглосуточном домашнем аресте.

Как сообщалось, активисту в СБУ сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.

Также ранее ГПУ направила в СБУ уголовные производства относительно нападений на общественного активиста Стерненко в Одессе.

Напомним, первое нападение на активиста с применением оружия произошло 1 мая 2018 года. Подозреваемый выстрелил из пистолета травматического действия в активиста неподалеку от его дома в Одессе. Пуля попала активисту в шею сзади.

24 мая того же года на одесского активиста Сергея Стерненко совершили очередное покушение, один из нападавших погиб. Тогда одного из нападавших Стерненко ранил ножом, а второй убежал.