Одесскому активисту Стерненко объявили о подозрении в убийстве — СБУ

Сегодня, 11 июня, одесскому активисту Сергею Стерненку было сообщено о подозрении в совершении преступления по статье 115 части 1 ("Умышленное противоправное причинение смерти другому человеку") и статье 263 части 2 Уголовного кодекса Украины ("Ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения").

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины (СБУ).

Как отмечают в СБУ, напавшие на Стерненко Кузнецов и Исайкул преследовали цель запугать и нанести телесные повреждения активисту, поэтому действия нападающих следователями были квалифицированы по статье 296 части 4 УК.

"Защищаясь, общественный активист левой рукой прикрывался от ударов, а правой — наносил удары ножом. Как следствие, Исайкул получил резаную рану передней брюшной стенки, а Кузнецов — проникающее колото-резаное ранение живота. Отмечаем, что такие действия Стерненко могут соответствовать понятию необходимая оборона", — рассказали в СБУ.

В то же время, по мнению правоохранителей, дальнейшие действия Стерненко ставят под сомнение вышеупомянутую версию.

"Поскольку Кузнецов скрылся с места происшествия, нападение на Стерненко считается законченным — его жизни и здоровью уже ничего не угрожало. Однако Стерненко побежал за Кузнецовым, догнал его и нанес нескольких ранений, в частности, удар ножом в сердце, который и привел к смерти. Тело Кузнецова было найдено почти в 100 метрах от места первой схватки. То есть, заявления о том, что Стерненко ранил Кузнецова во время самообороны, а впоследствии никаких ран НЕ наносил, не соответствуют действительности", — говорится в сообщении.

В СБУ добавили, что проведенная во время досудебного расследования экспертиза показала версию об умышленном убийстве.

"Также сомнительно выглядят слова Стерненка, что он нанес смертельные ранения ножом, который якобы отобрал у Кузнецова и Исайкула. Сергей лично подтвердил принадлежность ему ножа на собственной онлайн-трансляции в сети Facebook с места происшествия. Учитывая вышесказанное, сообщение о подозрении в совершении преступления является требованием закона, который действует независимо от информационных кампаний и политических убеждений тех, кто его нарушил. Так же, как и ни одно расследование не можете быть остановлено из-за патриотических взглядов его фигурантов", — заявили в СБУ.

Напомним, 24 мая 2018 года произошло столкновение экс-главы "Правого сектора" в Одессе Сергея Стерненко с двумя гражданами недалеко от его дома.

Сам Стерненко получил ножевое ранение руки, а один из нападавших — серьезное ранение в область живота. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть мужчины.

Стерненко был доставлен в больницу с сотрясением головного мозга и резаной раной руки. Активист заявил, что ранение он нанес своим ножом.