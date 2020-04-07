Подозрение активисту Стерненко будет в любом случае, — генпрокурор

Подозрение одесскому активисту Сергею Стерненко, смертельно ранившего нападавшего, будет объявлено, а сегодня все упирается в квалификацию — убийство или убийство при превышении мер необходимой обороны.

Об этом в интервью "Украинской правда" заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

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"По Стерненку подозрение будет в любом случае. Квалификация идет или по 115-й статье (умышленное убийство — Delo.ua), или 118-й (умышленное убийство при превышении мер необходимой обороны — Delo.ua). Но и так, и так это подозрение, разница — в квалификации. Это сделают следователи и прокуроры, а явно не генеральный прокурор", — подчеркнула она.

Венедиктова отметила, что для нее, как для генерального прокурора, дело активистка — резонансное, поскольку касается защиты активистов. "А будет подозрение? Конечно, подозрение будет, просто понимание, по какой статье, и это не от меня инициатива будет отходить и ни от кого. Потому что дело расследуется 2 года, вы же понимаете, что оно рано или поздно закончится? Вопрос квалификации", — подытожила генпрокурор.

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Напомним, что 24 мая 2018 года произошло столкновение экс-главы "Правого сектора" в Одессе Сергея Стерненко с двумя гражданами недалеко от его дома. Сам Стерннко получил ножевое ранение руки, а один из нападавших — серьезное ранение в область живота. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть мужчины. Стерненко был доставлен в больницу с сотрясением головного мозга и резаной раной руки. Активист заявил, что ранение он нанес своим ножом.