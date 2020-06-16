Дело Стерненко: суд изменил адрес для отбывания домашнего ареста активисту

Шевченковский районный суд Киева удовлетворил ходатайство стороны обвинения об изменении адреса для отбывания круглосуточного домашнего ареста экс-лидеру одесского "Правого сектора" Сергею Стерненко, которого подозревают в умышленном убийстве.

Об этом во вторник, 16 июня, сообщает УНН.

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В частности, судья изменила адрес для круглосуточного домашнего ареста Стерненко — с воинской части в Одессе, где он зарегистрирован, на место фактического проживания в Киеве.

Ранее Шевченковский райсуд Киева отправил активиста Сергея Стерненко под круглосуточный домашний арест, однако, в Одессе в воинской части. Активист заявил, что решение суда нельзя исполнить, ведь его не пустили бы на территорию.

Позднее стало известно, что прокуратура в суде будет ходатайствовать об изменении адреса домашнего ареста активиста Стерненко, которого накануне суд отправил под домашний арест по месту прописки — в воинской части в Одессе.

Перед этим активисту в СБУ сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.

Как сообщалось, Генпрокуратура направила в СБУ уголовные производства по нападениям на общественного активиста Стерненко в Одессе.

Напомним, первое нападение на активиста с применением оружия произошло 1 мая 2018 года. Подозреваемый выстрелил из пистолета травматического действия в активиста неподалеку от его дома в Одессе. Пуля попала активисту в шею сзади.

24 мая того же года на одесского активиста Стерненко совершили очередное покушение, в результате которого один из нападавших погиб. Тогда одного из нападавших Стерненко ранил ножом, а второй убежал.