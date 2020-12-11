Политика 50 минут назад

Дело Шеремета: обвиняемому Антоненко продлили арест на два месяца

Новый год Антоненко встретит в следственном изоляторе

Андрей Антоненко. Фото: Новинарня Андрей Антоненко. Фото: Новинарня
Андрей Антоненко. Фото: Новинарня

Шевченковский районный суд Киева 10 декабря продлил обвиняемому в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрею Антоненко меру пресечения в виде содержания под стражей до 7 февраля 2021 года. Об этом сообщается на странице Facebook-сообщества Free Riff, созданном требующими освобождения Антоненко.

Напомним, 7 декабря Киевский апелляционный суд отклонил апелляционную жалобу защиты обвиняемого на предыдущее решение о продлении ареста, действие которого, однако, на тот момент уже почти подошло к концу.

Кратко и по делу в Telegram

Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля в центре Киева.

В декабре 2019 года по подозрению в убийстве задержали Антоненко, а также Юлию Кузьменко и их предполагаемую сообщницу Яну Дугарь. Первых двух отправили в СИЗО, а Дугарь — под домашний арест.

22 мая 2020 года полиция завершила расследование в отношении подозреваемых, не установив при этом заказчиков преступления. Дело передали в Шевченковский райсуд Киева.

25 мая с Дугарь сняли домашний арест. В свою очередь, 11 августа содержание СИЗО для Кузьменко заменили на домашний арест. 18 августа подозреваемым вручили обвинительные акты.

25 августа суд решил, что дело будет рассматривать суд присяжных. 28 сентября суд перешел к рассмотрению дела по сути, присяжные приняли присягу.

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