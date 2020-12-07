Дело Шеремета: обвиняемого Антоненко оставили под арестом

Киевский апелляционный суд оставил под стражей обвиняемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко. Об этом сообщает УНН со ссылкой на адвоката Станислава Кулика.

Суд отклонил апелляционную жалобу защиты Антоненко на решение Шевченковского районного суда Киева от 21 октября о продлении срока его ареста.

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При этом следующее заседание Шевченковского райсуда по продлению меры пресечения обвиняемому намечено уже на 10 декабря.

Напомним, журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля в центре Киева.

В декабре 2019 года по подозрению в убийстве задержали Антоненко, а также Юлию Кузьменко и их предполагаемую сообщницу Яну Дугарь. Первых двух отправили в СИЗО, а Дугарь — под домашний арест.

22 мая 2020 года полиция завершила расследование в отношении подозреваемых, однако пока так и не установила заказчиков. Дело передали в Шевченковский райсуд Киева.

25 мая с Дугарь сняли домашний арест. В свою очередь, 11 августа содержание СИЗО для Кузьменко заменили на домашний арест. 18 августа подозреваемым вручили обвинительные акты.

25 августа суд решил, что дело будет рассматривать суд присяжных. 28 сентября суд перешел к рассмотрению дела по сути, присяжные приняли присягу.