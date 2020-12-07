Политика 1 час назад

Дело Шеремета: обвиняемого Антоненко оставили под арестом

Апелляционный суд отклонил жалобу защиты на продление ареста, уже подходящее к концу

Фото: Украинская правда Фото: Украинская правда
Фото: Украинская правда

Киевский апелляционный суд оставил под стражей обвиняемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко. Об этом сообщает УНН со ссылкой на адвоката Станислава Кулика.

Суд отклонил апелляционную жалобу защиты Антоненко на решение Шевченковского районного суда Киева от 21 октября о продлении срока его ареста.

Подпишитесь на канал DELO.UA

При этом следующее заседание Шевченковского райсуда по продлению меры пресечения обвиняемому намечено уже на 10 декабря.

Напомним, журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля в центре Киева.

В декабре 2019 года по подозрению в убийстве задержали Антоненко, а также Юлию Кузьменко и их предполагаемую сообщницу Яну Дугарь. Первых двух отправили в СИЗО, а Дугарь — под домашний арест.

22 мая 2020 года полиция завершила расследование в отношении подозреваемых, однако пока так и не установила заказчиков. Дело передали в Шевченковский райсуд Киева.

25 мая с Дугарь сняли домашний арест. В свою очередь, 11 августа содержание СИЗО для Кузьменко заменили на домашний арест. 18 августа подозреваемым вручили обвинительные акты.

25 августа суд решил, что дело будет рассматривать суд присяжных. 28 сентября суд перешел к рассмотрению дела по сути, присяжные приняли присягу.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Суд арестовал чиновника, подозреваемого в получении взятки от Микитася
Суд арестовал чиновника, подозреваемого в получении взятки от Микитася
Экс-главу "Укрбуда" Микитася выпусили из СИЗО — СМИ
Экс-главу "Укрбуда" Микитася выпусили из СИЗО — СМИ
Прокуратура просит дать обвиняемому в убийстве сотрудника АП 9 лет тюрьмы
Прокуратура просит дать обвиняемому в убийстве сотрудника АП 9 лет тюрьмы
Загрузка...
Новое видео
Как прошел Business Wisdom Summit 2020

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Под Киевом упал самолет: есть пострадавшие (ФОТО)

  3. В Кривом Роге два экзитпола показали противоположные результаты выборов мэра

  4. Государство впервые за 30 лет сделает заказ на самолеты у ГП "Антонов" — министр

  5. Новый сингл Макса Барских стал саундтреком к украинской ЛГБТ- драме La Plage

Ивент
На SHE Congress расскажут о новых концепциях женского лидерства и реализации потенциала
На SHE Congress расскажут о новых концепциях женского лидерства и реализации потенциала
Ключевая тема SHE Congress 2020 — природа женского лидерства и навыки, которыми должна обладать женщина-лидер во времена неопределенности для развития себя и своего дела
Загрузка...