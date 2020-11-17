Тарас Кучма, мер Дрогобича, що потрапив у 2 тур виборів, займається рейдерством — бізнес

Підприємці Дрогобича звинувачують у спробі рейдерского захоплення земельної ділянки в місті чинного міського голову Тараса Кучму, який потратив у 2 тур виборів голови Дрогобицької ОТГ, який відбудеться 22 листопада.

Як заявив керівник місцевого приватного підприємства "Люксор Центр Торг" Євген Гнатув, з 2018 року Тарас Кучма під прикриттям громадської організації "Асоціація учасників АТО-забудовників" намагається в рейдерський спосіб захопити майно приватної компанії "Люксор Центр Торг", розташоване в центрі Дрогобича на вулиці Самбірська, 3.

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Відчуження землі намагаються вчинити із численними порушеннями — попри наявність на території приватної власності, попри існуючий договір оренди землі, врешті, попри правила, встановлені самою ж Дрогобицькою міською радою та Конституцією України.

Сам Кучма та чиновники міськради ці факти заперечують. Мовляв, не можуть знайти у себе в мерії папірця, що підтверджував би право фірми на оренду землі. А якщо його немає — значить і права не має.

Тим часом, судом було все ж таки достеменно доведено, що "Люксор Центр Торг" дійсно володіє майном за цією адресою.

"Як встановлено судом та вбачається з матеріалів справи, Товариство з обмеженою відповідальністю "Люксорцентрторг" є власником нерухомого майна — комплексу, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, що підтверджується витягом про реєстрацію права власності на нерухоме майно №14823916 від 07 червня 2007 року та витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності індексний номер 88109126 від 26 травня 2017 року", — зазначено в постанові суду.

Слідчий та судовий процеси по цій справі тривають досі. Останнє зрушення у цій справі відбулося у серпні 2020 року, в рамках якого суд визнав "Люксор центр торг" потерпілою стороною. В цій ухвалі судді також задовольнили скаргу підприємця Євгена Гнатува на бездіяльність слідчого, що робить доведеним факт затягування слідства.

Підприємці зазначають, що зберегти за собою посаду для Тараса Кучми вкрай важливо, тому що без влади неможливо буде впливати на слідчі органи і продовжувати посягати на землі Дрогобича.

Нагадаємо, окрім даної історії мера Дрогобича звинувачували у брехні у декларації, у ДТП, з якої він втік, а також у побитті людини.