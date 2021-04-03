Террористы атаковали базу ООН в Мали, есть убитые и раненые

В городе Ангелхок на севере Мали боевики атаковали базу Организации объединенных наций (ООН), в результате чего погибли четверо военнослужащих миротворческого контингента.

Об этом сообщает ИА Reuters со ссылкой на заявление миссии ООН в Мали.

По информации информагентства, еще несколько миротворцев получили ранения и были эвакуированы вертолетами.

В заявлении говорится, что миротворцы отбили атаку, осуществленную отрядом террористов с тяжелым оружием.

Как сообщила представитель ООН, убито не менее 20 атакующих из общего числа в приблизительно 100 человек.

Ответственными за нападение считают исламских инсургентов, которые проявляют сильную активность в северных регионах Мали.

Напомним, в начале января в Мали в результате взрыва самодельного устройства, которое попало в БТР, погибли двое французских военнослужащих, еще один был ранен.

Во время взрыва военные выполняли миссию по разведке и сбора данных.

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