Томенко розкритикував Кличко за критично поганий стан Київського метрополітену

Мер Києва Віталій Кличко "довів до ручки" Київський метрополітен. Про це заявив лідер партії "Рідна Країна" Микола Томенко.

"Київський метрополітен є найглибшим у світі. Правда кажучи, це єдине, чим він може похизуватися. Столичне метро могло би бути ще й найкращим, але Віталій Кличко зі своїми друзями вирішив інакше. Через свою жадібність до грошей він "довів до ручки" столичну підземку: зношені вагони не оновлюються, ескалатори в повній мірі не ремонтуються. Проте команда мера не забуває регулярно забирати "тіньові кошти" від реклами собі в гаманець. Вже протягом багатьох років київський метрополітен змушений встановлювати обмеження швидкості руху через критичний дефіцит коштів на укріплення ґрунту і заміну рейок. Також доводиться зменшувати кількість поїздів, а багато з них простоюють без деталей, хоча могли б перевозити десятки тисяч киян щодня. Кличку не вистачило шести років, щоб покращити цю ситуацію, ба більше! Можна з упевненістю сказати, що мер та його команда нищать Київський метрополітен замість того, щоб розвивати його", — констатував Томенко.

На його думку, ціну на проїзд мер та керівництво метрополітену підвищили не задля розвитку метро, а щоб прикарманити гроші.

"Варто згадати також й історію, коли олігарх Павло Фукс придбав компанію "Укррослізинг", якій київський метрополітен винен майже 2 млрд гривень, думаючи, що столичній владі буде вигідніше погасити борг, ніж купувати нові вагони замість вилучених. Тоді у ЗМІ з’явилася інформація, що підвищення вартості проїзду пов’язане з цією історією. У метрополітені склалася критична ситуація з арештом рахунків виконавчою службою Міністерства юстиції щодо договору лізингу 100 вагонів. "Укррослізинг" поставив метрополітену 100 вагонів, придбаних у Крюківського вагонобудівного заводу і російських "Вагонмашу" і "Метровагонмашу". Київська підземка розплатилася з постачальником частково: з основної суми договору в 1,4 млрд грн борг метрополітену становить понад 500 млн грн", — зазначив політик.

Він підкреслив, що керівництво метрополітену "так не хоче сісти до в’язниці", що вирішило йти до Київради на місцевих виборах.

"І, як гадаєте, хто їх веде туди? Правильно, партія Кличка "Удар". У її списках, наприклад, голова комунального підприємства Віктор Брагінський та прес-секретар Наталя Макогон. А їхня реклама у метро за бюджетні гроші як вам? Їхні обличчя красуються ледь не на кожній станції, і за це платять кияни! За 6 років команда Кличка не спромоглась побудувати жодної станції метро і майже знищила нормальне функціонування підземного транспорту в столиці. Наша команда Громадського руху "Рідної країни" здатна витягнути київське метро з цієї прірви. Перш за все, ми ухвалимо державну програму розвитку метрополітену в місті Києві та сформуємо незалежну наглядову раду. Тому закликаю киян не помилитися, адже тільки разом ми зможемо навести лад зі столичним транспортом!" — резюмував Микола Томенко.