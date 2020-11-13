Советники Форекс — это искусственный интеллект, предназначенный для автоматического совершения сделок на международных финансовых рынках. В основе его действий лежит алгоритм, разработанный на языке программирования MQL4.

Советники Форекс работают внутри торгового терминала и могут быть привязаны к любому инструменту по вашему выбору. Используя расширенные вычисления, они открывают сделки и управляют ими в соответствии с определенной стратегией.

В зависимости от возможностей робота, его владелец может только следить за действиями своего помощника, или принимать непосредственное участие в торговле.

Автоматический торговый робот для Форекс постоянно анализирует рынок, находит торговые возможности и самостоятельно заключает сделки.

постоянно анализирует рынок, находит торговые возможности и самостоятельно заключает сделки. Ручные торговые роботы для биржевой торговли посылают сигналы, на основании которых трейдер принимает решение о проведении операции.

Информация с отчетом о деятельности робота приходит в виде электронной рассылки или другим удобным способом на устройство, прикрепленное к торговому терминалу (компьютер, планшет, смартфон).

Вы получаете автоматическую систему для заработка почти без вашего участия, которая адаптируется под индивидуальные цели и задачи: вы можете установить ордер стоп-лосс (SL) для защиты от финансовых потерь; поставить свою позицию в безубыток; подтягивать SL следом за движением цены (трейлинг стоп). Есть возможность включить уровень взятия желаемой прибыли (ордер тейк профит).

Как выбрать торговый советник Форекс?

Услуга автоматической торговли при помощи советника пользуется высоким спросом, соответственно, на рынке представлено большое количество программ. Сразу стоит отметить, что советники Форекс бесплатно можно тестировать только в ознакомительных целях. Никто не дает гарантии на их производительность. К тому же, если разработчики и трейдеры потратили собственное время и ресурсы на разработку робота, вряд ли они будут делиться им безвозмездно.

При выборе прежде всего следует определиться с видом торгового робота, а также стратегией, которая лежит в основе его алгоритма. Например, трейдер может использовать торговые роботы на фондовом рынке, которые будут управлять портфелем ценных бумаг, например акций крупных компаний или государственных облигаций.

Далее следует отдать предпочтение алгоритму робота. Наибольшее количество индивидуальных стратегий на выбор предоставляет валютный рынок. Например, есть возможность выбрать советник арбитраж Форекс, который приносит прибыль на разнице двух валютных пар, которые сильно коррелируют друг с другом. Волатильность рынка обеспечивает трейдеру максимальное число возможностей для получения прибыли. Диапазон доходности колеблется в пределах от 10% до 300% и зависит от правильности технических настроек.

Торговый робот купить необходимо лишь один раз, чтобы он работал на вас постоянно. По сути, с появлением онлайн-трейдинга сбылись мечты многих о том, чтобы экономить свое время и зарабатывать больше. У профессиональных трейдеров нет необходимости постоянно следить за графиком в поисках торговых возможностей. Начинающие инвесторы могут опробовать новый вид заработка, заручившись поддержкой надежной программы для трейдинга.

Преимущества торговли с роботом

Главное преимущество торговли с роботом заключается в отсутствии человеческого фактора. Советник исключает человеческие эмоции, такие как страх или жадность. Он работает по строгому алгоритму и совершает сделку не на основе предположений, а руководствуясь сигналами, поступающими с рынка.

Говоря о сигналах, невозможно обойти вниманием и тот факт, что скорость работы машины значительно превышает человеческие ресурсы. Роботы способны анализировать сотни графиков единовременно, они работают круглосуточно и никогда не устают.

При подключении торгового робота следует учесть, что бесперебойную работу советника обеспечивает подключение к удаленному VPS сервису. Если соединение с сервером отсутствует, робот будет торговать лишь тогда, когда ваш компьютер включен и имеет доступ к сети Интернет.

Какие есть недостатки у робота?

Минусы качественного торгового бота крайне трудно обнаружить. К недостатку можно отнести сам принцип действия искусственного интеллекта, который, несмотря на высокую скорость и четкость работы, пока не может сравнится с работой человеческого мозга. Это означает, что деятельность вашего робота необходимо контролировать, и при необходимости корректировать торговую стратегию на основе полученных результатов.

Неправильный выбор робота, отсутствие торговой стратегии, неумение разобраться в настройках, помноженные на отсутствие опыта, приводят к тому, что люди теряют свои деньги и навсегда отказываются от услуг торгового бота, а также распространяют информацию о том, что это "развод" и "лохотрон" от брокера. Любая деятельность на финансовых рынках подвержена риску, а ответственность за свои действия лежит только на трейдере.

Можно ли торговать новичкам?

Форекс-роботы подходят даже начинающим трейдерам, которые ранее не имели опыта работы на финансовых рынках. Помощники позволяют достичь одновременно нескольких целей:

Экономят время Вы можете совмещать трейдинг с основным видом деятельности. Защищают от резких просадок Любой торговый счет подвержен относительной просадке, то есть временному уменьшению баланса средств. Робот делает торговлю более стабильной. Помогают соблюдать риск-менеджмент Алгоритм робота позволяет трезво оценивать риски, балансировать и снижать их. Только так можно сберечь и приумножить свой капитал. Обеспечивают максимум прибыли При правильной настройке стратегии, робот может выжать из ее использования максимум профита, что достаточно трудно сделать вручную даже опытному трейдеру.

Праймбот ITAPROFIT

Торговый робот ITAPROFIT — новейшая разработка. Советник основан на прибыльной ручной системе, которой мы торгуем годами. В настоящее время робот успешно проходит стадию бета-тестирования, и совсем скоро будет представлен на рынке финансовых услуг.

Почему стоит выбрать робота ITAPROFIT: отзывы

Вы можете заказать индивидуальную версию советника ITAPROFIT. Новичкам лучше всего приобретать облегченный вариант, он допускает немного большую просадку, но прибыль от этого не падает. Для практикующих трейдеров полезной будет классическая версия, в ней сбалансированы все составляющие системы. Профессионалы используют точный менеджмент с лимитированными уровнями просадок. Мани-менеджмент для крупных счетов присутствует только в профессиональной версии ITAPROFIT. Отзывы тестировщиков подтверждают: появление робота обещает стать настоящим прорывом.

Мы используем профессиональное программное обеспечение высочайшего качества. Лучшие сделки ITAPROFIT заключаются автоматически. От поиска сигналов на форексе до управления стопами и закрытия сделки. Оптимизированные настройки работают по умолчанию. Робот полностью готов к торговле. Никаких ежегодных затрат, истечения срока действия или платных обновлений программного обеспечения. ITAPROFIT твой навсегда.

Преимущества технического обслуживания ITAPROFIT