Три фракции сорвали избрание председателя Киевского облсовета — "ЗА МАЙБУТНЄ"

Три фракции Киевского областного совета используя давление на депутатов сорвали заседание, на котором планировалось избрание председателя совета.

Об этом заявили в пресс-службе политической партии "ЗА МАЙБУТНЄ".

Подпишитесь на канал DELO.UA

Как сообщили в партии, 38 депутатов публично выразили о своей поддержке кандидату на должность главы облсовета, депутату от партии "ЗА МАЙБУТНЄ" Ярославу Москаленко. Однако руководство трех фракций использовало давление на собственных депутатов.

Так, во фракции ОПЗЖ заставили своих депутатов голосовать синими ручками, в "Слуге народа" — зелеными, а "Батькивщина" раздала своим депутатам красные ручки. Таким образом, руководство указанных фракций осуществляло контроль за собственными депутатами, чтобы они не проголосовали за Москаленко, утверждают в партии "ЗА МАЙБУТНЄ".

В результате Ярослав Москаленко набрал 42 голоса поддержки при необходимых 43-х. А когда в облсовете решили голосовать повторно, депутаты указанных трех фракций просто покинули зал заседаний.

"Должно было состояться повторное голосование, но "Слуга народа", ОПЗЖ и "Батькивщина" покинули зал, чем сорвали заседание. Это все называется словами "политика" и политическая борьба ручного управления трех политических сил", — заявил Ярослав Москаленко.

По его словам, впоследствии руководство этих трех фракций, намеренно не сообщило представителям других партий, которые представлены в Киевском областном совете, и провело тайное заседание временного президиума. На нем они приняли единоличное решение о продлении сессии 27 ноября.

"Понятно, что "Слуга народа", ОПЗЖ и "Батькивщина" снова попытаются избрать подконтрольного себе председателя областного совета, поскольку сегодня им это не удалось. Открытым остается вопрос, каким будет уровень давления на депутатов, чтобы протолкнуть во время голосования 27 ноября нужно решение", — резюмировал лидер "ЗА МАЙБУТНЄ" на Киевщине.