У 2021 році ми зламаємо корупційні схеми в будівництві, — нардеп Шуляк

Реформа в галузі містобудування дозволить зламати корупційні схеми в будівництві та налагодити прозорий ринок. Про це заявила народний депутат, голова Координаційної ради з вирішення проблемних питань містобудування Олена Шуляк в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Наразі маємо концепцію Мінрегіону щодо реформування галузі, діючу е-систему в будівництві, драфти законопроєктів щодо реформування ДАБІ, представлені Мінрегіоном, вже зареєстровано законопроєкт щодо захисту інвесторів у житлову нерухомість. Це все дає велику надію, що цього року нам все ж таки вдасться зламати корупційні схеми в будівництві та налагодити адекватний, прозорий ринок, де недоброчесним забудовникам не буде місця", — повідомила Шуляк.

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За її словами, вже зроблений вагомий крок у реформуванні — запроваджено електронну систему в будівництві, що унеможливлює корупцію, адже з ланцюжка подання-отримання документів на будівництво виключено людський фактор, тобто чиновників, які заробляли на хабарях.

"Цифровізація витісняє старі паперові традиції, де залучені чиновники (часто хабарники) на всіх рівнях. Вдумайтеся: упродовж останнього часу час до е-системи звернулися близько 10 тисяч користувачів, вона опрацювала понад 130 тисяч документів", — пояснила Шуляк.

Вона наголосила: запровадження електронної системи в сфері будівництва дозволить усунути хаос та впорядкувати процеси в галузі, зробити будівництво прозорим, відкритим, зрозумілим та таким, що можна відстежувати. Ключовим елементом системи є реєстр будівельної діяльності, який стає дієвим запобіжником від корупції.

"Це дієвий запобіжник, який дозволяє знизити корупційні ризики і працює разом із іншими запобіжниками та інструментами: впорядкованим земельним кадастром, дієвим архітектурно-будівельним контролем, відповідальними виконавцями робіт, сучасним законодавчим та підзаконним підґрунтям тощо… Будь-хто в ній може перевірити дані й повідомити про порушення. Це дієвий громадський контроль, на запити якого держоргани миттєво реагують і усувають порушення", — наголосила Шуляк.

Депутат наголосила: реформа ДАБІ стоїть на "трьох слонах": розумна дерегуляція (цифровізація, подання та отримання документів через електронну систему), контроль (особлива роль відводиться органам місцевого самоврядування) та запровадження відповідальності за порушення для всіх учасників будівельного процесу.

За її словами, остаточне затвердження Верховною Радою необхідних для реформування галузі законопроєктів планується у травні-червні поточного року. Вона також наголосила, що буде запроваджено посилену відповідальність всіх учасників процесу будівництва — як для забудовника за надання неправдивої інформації (або для проєктантів, архітекторів, експертів за порушення чи зловживання), так і для чиновників та інспекторів.

"Ми робимо великий крок вперед, бо вводимо дієві запобіжники, що допоможуть людям, які планують придбати квартиру, не потрапити й до без цього завеликого переліку проблемних будівництв та довгобудів", — підсумувала Шуляк.