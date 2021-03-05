Украина имеет самый низкий уровень экономических свобод в Европе — исследование

Украина заняла 127 место в рейтинге экономических свобод Economic Freedom Index 2021, который составляет организация Heritage Foundation.

Несмотря на то, что согласно рейтингу, наша страна поднялась на семь позиций, общий показатель экономической свободы Украины составляет 56,2 балла из 100 возможных, и она входит в категорию "преимущественно несвободная".

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Авторы исследования отмечают, что это самый низкий показатель среди 45 стран Европы, и он ниже среднего показателя как региона, так и мира.

Рядом с Украиной в списке расположились Джибути (126-е место), Никарагуа (125-е) и Мавритания (128-е), острова Сан-Томе и Принсипи (129-е).

Организация рассчитывает индекс экономической свободы 12 показателям, разбитым на четыре категории: эффективность права, регуляторная эффективность, деятельность власти и открытость рынков.

Самыми низкими оценки для Украины зафиксированы в показателях: финансовая свобода (30 баллов), инвестиционная свобода (35 баллов) и судебная эффективность (41,1 балла).

Самыми высокими — налоговое бремя (88,7 балла) и фискальное здоровье (87,7 балла).

В плане правовой эффективности авторы исследования считают, что хотя украинские законы регулируют права собственности, их исполнение из-за коррумпированных судов ненадежно.

Подверженность судебной системы политическому давлению, коррупции и взяточничеству ослабляет доверие общества к судам.

Что касается открытости рынков, то авторы указывают, что напряженность в отношениях с Россией существенно суживает возможности для инвестиций в страну.

Напомним, в 2019 году Украина заняла 135 место в мире (из 162 возможных) по уровню экономической свободы, рассчитываемый экспертами Fraser Institute.

Тогда Украина набрала 5,96 балла и оказалась в рейтинге между Кот-д'Ивуаром и Мали. Наиболее экономически свободными оказались Гонконг (8,91 балла), Сингапур (8,71 балла) и Новая Зеландия (8,5 балла).

Источник фото: Depositphotos.