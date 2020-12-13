Украина может "открыть небо" с ЕС в феврале — вице-премьер

11 февраля 2021 года Украина и Европейский Союз определят модальности обновления Соглашения об ассоциации, а также завершат процедуры для подписания Соглашения об общем авиационном пространстве.

Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, передает пресс-служба Кабмина.

"На момент заседания Совета ассоциации со стороны Украины все процедуры для подписания Соглашения об "открытом небе" будут завершены. Именно подписание также зависит от Европейской комиссии. Если успеем процедурно, то Соглашение об "открытом небе" подпишем на Совете ассоциации", — рассказала Стефанишина.

Она также подчеркнула, что это очень важный имиджевый сигнал для Украины на международной арене.

"Соглашение об Общем авиапространстве с ЕС — это свободная конкуренция, создание нового рынка, увеличение доступа на пятисотмиллионному рынку авиаперевозок ЕС, более дешевые билеты и больше рейсов. Авиаперевозки станут доступным видом транспорта. А, учитывая, что у нас есть безвиз, это позволит увеличить контакты между людьми и перелеты между ЕС и Украиной", — отметила Стефанишина.

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Вице-премьер по евроинтеграции добавила, что Соглашение об общем авиапространстве подобно Соглашению об ассоциации и содержит большое количество обязательств. Украина должна серьезно пересмотреть свое законодательство, правила безопасности полетов и защиты прав потребителей.

Напомним, в конце октября 2019 года президент США Дональд Трамп подписал документ, в котором сообщает о намерении вывести свою страну из Договора по "открытому небу".

Ранее стало известно, что администрация США рассматривает возможность выхода из Договора об "открытом небе".

Как известно, Договор об "открытом небе" был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

В настоящее время его участниками являются 34 государства. Страны-участники договора могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.