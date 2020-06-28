Украина получит от Всемирного банка $350 млн

Украина получит от Международного банка реконструкции и развития $350 млн на поддержку проекта "Первый заем на политику развития в сфере экономического восстановления".

Как сообщает пресс-служба Министерства финансов, соответствующее решение 26 июня 2020 года принял Совет директоров Всемирного банка.

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По информации Минфина, это первый проект серии займов на поддержку политики развития общим объемом 700 млн долларов США, который поддерживает усилия Правительства Украины в реализации реформ по следующим основным направлениям:

1) усиление демонополизации и антикоррупционных институтов, в частности путем анбандлинга собственности в газовой отрасли, совершенствование правовой базы для концессий и укрепления антикоррупционных институтов;

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2) укрепление рынка земли и кредитного рынка путем создания прозрачного рынка сельскохозяйственных земель с соответствующими гарантиями защиты, усиление механизма урегулирования неработающих кредитов и надзора за небанковскими финансовыми учреждениями;

3) укрепление системы социальной поддержки путем увеличения размера пенсионных выплат.

"Пандемия COVID-19 вызвала стремительный экономический спад, который сказался на доходах простых украинцев и малого бизнеса, и создал дополнительную нагрузку на государственный бюджет. В рамках этого займа на политику развития предоставляется 350 млн долларов США на поддержку государственного бюджета в трудные времена. Всемирный банк приветствует обязательства правительства по реформам, направленным для подготовки экономики к восстановлению. В частности, существенные шаги, предпринятые для снятия моратория на продажу сельскохозяйственных земель и увеличение выплат уязвимым группам населения пожилого возраста", — заявил новоназначенный директор Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Аруп Банерджи.

В свою очередь, заместитель министра финансов по вопросам европейской интеграции Украины Юрий Гелетей добавил, что деньги, выделенные МБРР, поступят в государственный бюджет, что поможет сократить его дефицит.

Напомним, Украина начала реализацию программы "Ускорение частных инвестиций в сельское хозяйство", в ходе которой получит от Международного банка реконструкции и развития (МБРР), входящего в структуру Всемирного банка, 200 млн долларов.