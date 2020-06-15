На поддержку аграриев Всемирный банк займет Украине $200 млн

Украина начала реализацию программы "Ускорение частных инвестиций в сельское хозяйство", в ходе которой получит Международного банка реконструкции и развития (МБРР), входящего в структуру Всемирного банка, 200 млн долларов.

Как сообщает пресс-служба Министерства финансов, Соглашение о займе в рамках соответствующего проекта было заключено 27 августа 2019 года.

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20 мая этого года, после осуществления Украине внутригосударственных процедур соглашение о займе вступило в силу.

Реализация этой программы позволит Украине смягчить отдельные ограничения на пути к росту участия частного сектора, в частности, малых и средних предприятий (МСП), в сельскохозяйственном рынке и рынка товаров Украины.

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Для достижения цели Программы запланировано:

создать Государственный аграрный реестр и открыть к нему доступ широкой общественности;

провести инвентаризацию земель государственной собственности и внести сведения о них в Государственный земельный кадастр;

разработать методологию разработки планов землепользования для объединенных территориальных общин;

провести спутниковое картографирование территории Украины;

создать автоматизированную систему оповещения об изменениях в Государственном земельном кадастре;

повысить осведомленность владельцев и пользователей земельных участков относительно прав на землю и способов их защиты;

усилить систему государственного контроля на государственной границе Украины с учетом требований ЕС и лучших мировых практик;

разработать и ввести в эксплуатацию интерактивную информационную систему о безопасности пищевых продуктов и требований рынков экспорта.

Мероприятия в рамках проекта будут реализованы Исполнителями проекта — Минэкономики, Минрегионом, Минюстом, Госгеокадастром, Госпотребслужбой, согласно Стратегии содействия привлечению частных инвестиций в сельское хозяйство на период до 2023 года.

Ранее глава Совета Национального банка Богдан Данилишин заявлял, что рост в сельском хозяйстве — одна из ключевых составляющих хорошей динамики ВВП Украины в 2019 году. В частности, за 7 месяцев индекс сельхозпродукции составил 112%.