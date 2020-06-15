На поддержку аграриев Всемирный банк займет Украине $200 млн

Украина начала реализацию программы "Ускорение частных инвестиций в сельское хозяйство", в ходе которой получит Международного банка реконструкции и развития (МБРР), входящего в структуру Всемирного банка, 200 млн долларов.
Как сообщает пресс-служба Министерства финансов, Соглашение о займе в рамках соответствующего проекта было заключено 27 августа 2019 года.
20 мая этого года, после осуществления Украине внутригосударственных процедур соглашение о займе вступило в силу.
Реализация этой программы позволит Украине смягчить отдельные ограничения на пути к росту участия частного сектора, в частности, малых и средних предприятий (МСП), в сельскохозяйственном рынке и рынка товаров Украины.
Для достижения цели Программы запланировано:
создать Государственный аграрный реестр и открыть к нему доступ широкой общественности;
провести инвентаризацию земель государственной собственности и внести сведения о них в Государственный земельный кадастр;
разработать методологию разработки планов землепользования для объединенных территориальных общин;
провести спутниковое картографирование территории Украины;
создать автоматизированную систему оповещения об изменениях в Государственном земельном кадастре;
повысить осведомленность владельцев и пользователей земельных участков относительно прав на землю и способов их защиты;
усилить систему государственного контроля на государственной границе Украины с учетом требований ЕС и лучших мировых практик;
разработать и ввести в эксплуатацию интерактивную информационную систему о безопасности пищевых продуктов и требований рынков экспорта.
Мероприятия в рамках проекта будут реализованы Исполнителями проекта — Минэкономики, Минрегионом, Минюстом, Госгеокадастром, Госпотребслужбой, согласно Стратегии содействия привлечению частных инвестиций в сельское хозяйство на период до 2023 года.
Ранее глава Совета Национального банка Богдан Данилишин заявлял, что рост в сельском хозяйстве — одна из ключевых составляющих хорошей динамики ВВП Украины в 2019 году. В частности, за 7 месяцев индекс сельхозпродукции составил 112%.