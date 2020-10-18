Экономика 1 час назад

Украина существенно сократила импорт марганцевой руды

За прошлый месяц в денежном выражении импорт марганцевых руд упал на 10,5% — до $8,8 млн

Фото: Unsplash Фото: Unsplash
Фото: Unsplash

В сентябре 2020 года украинские металлургические предприятия сократили импорт марганцевой руды на 7,5% по сравнению с сентябрем прошлого года — до 58,04 тысяч тонн.

Об этом сообщает "Минпром" со ссылкой на данные таможенной статистики.

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По информации издания, в денежном выражении импорт марганцевых руд упал на 10,5% — до $8,8 млн.

При этом за девять месяцев 2020 года импорт марганцевых руд в денежном выражении сократился на 66,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до $57,5 млн.

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Всего с января по сентябрь включительно металлургические предприятия Украины импортировали 418 тысяч тонн марганцевой руды. Это на 55,7% меньше, чем в соответствующем периоде 2019 года.

Большую часть марганцевых руд (85,05%) Украина импортировала из Ганы. На втором месте поставки из России (11%), на третьем — из ЮАР (3,84%).

Напомним, Украина в 2019 году увеличила импорт марганцевой руды и концентрата в натуральном выражении на 28,8% по сравнению с 2018 годом — до 1 млн 209,052 тысяч тонн.

За прошлый год импорт марганцевой руды и концентрата в денежном выражении возрос на 15,2% — до $210,553 млн

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