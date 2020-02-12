Политика 50 минут назад

Украина вводит безвизовый режим с Маршалловыми островами

Граждане двух государств теперь смогут путешествовать этими странами без виз сроком до 90 дней в течение 180 дней

Украина вводит безвизовый режим с Маршалловыми островами Украина вводит безвизовый режим с Маршалловыми островами
Маршалловы острова

Кабинет министров на заседании в среду, 12 февраля, утвердил Соглашение между правительствами Украины и Республики Маршалловы острова о взаимной отмене виз.

Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук, сообщает его пресс-служба в Telegram-канале.

Таким образом, граждане двух государств смогут путешествовать этими странами без виз сроком до 90 дней в течение 180 дней.

Кратко и по делу в Telegram

"Принятие постановления позволит выполнить внутригосударственные процедуры, необходимые для вступления Соглашения в силу", — говорится в сообщении.

Напомним, в декабре 2019 года Кабинет министров Украины утвердил безвизовый режим с такими странами Южной Америки, как Колумбия и Эквадор.

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Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский надеется получить безвизовый режим с Японией перед Олимпиадой в Токио 2020 года.

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