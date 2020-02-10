Украинцам позволят самостоятельно выбирать банк для получения зарплаты

Национальный банк намерен оптимизировать порядок перевода средств работодателем на выплату заработной платы работникам, что связано с введением в Украине IBAN. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

"Теперь клиент банка (работодатель) получил возможность формировать ведомость на зачисление заработной платы работникам предприятия (организации, учреждения) с указанием номера счета работника по стандарту IBAN, в том числе на счет, который работник самостоятельно открыл в банке по собственному выбору", — говорится в сообщении.

Соответствующие изменения содержит проект постановления Правления Национального банка Украины "О внесении изменений в Инструкцию о безналичных расчетах в Украине в национальной валюте", которая предлагается для общественного обсуждения. Это даст возможность работающим гражданам реализовать право самостоятельно открывать счет в любом банке для получения заработной платы или вознаграждения за проделанную работу.

"Гражданин, а не работодатель, должен сам выбирать банк, обслуживающий его счет. Такое право предусмотрено законодательством об оплате труда, и мы хотим, чтобы это право действительно реализовывалось. Ведь это будет стимулировать банки к конкуренции, будет способствовать повышению уровня обслуживания клиентов и расширению спектра банковских услуг", — отметил заместитель председателя Национального банка Сергей Холод.

Проектом вносятся другие изменения в Инструкцию о безналичных расчетах в Украине в национальной валюте, связанные с изменениями в законодательстве, в частности в Кодексе Украины по процедурам банкротства, Законе Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения". Замечания и предложения к проекту принимаются до 10 марта 2020 года на почтовый и электронный адрес Национального банка Украины.

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Напомним, в декабре 2019 года Кабинет министров снял ограничения по перечню банков, через которые работники бюджетных учреждений могут получать выплаты. В Кабмине рассчитывают, что это будет способствовать справедливой конкуренции между банками за право обслуживать граждан, а следовательно, улучшит качество банковских услуг в стране в целом.