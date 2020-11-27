Украинские пчеловоды получат около 240 млн грн господдержки — Минэкономики

Минэкономики утвердило распределение бюджетных денег для предоставления специальной бюджетной дотации пчеловодным хозяйствам на сумму 239,4 млн грн.

По информации пресс-службы Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, господдержку получат почти 1,2 млн пчелосемей.

В частности, поддержку в ближайшее время получат более 23,4 тысяч пчеловодов, из которых 209 — физические-лица предприниматели и семейные фермерские хозяйства.

Так, наибольшую сумму дотаций получат пасечники Винницкой (23,1 млн грн), Кировоградской (19,4 млн грн), Одесской (15,9 млн грн), Хмельницкой (13,3 млн грн), Ивано-Франковской (12,8 млн грн), Сумской (12,3 млн грн), Николаевской (12,2 млн грн) и Черкасской (12 млн грн) области.

Как заявил заместитель министра Тарас Высоцкий в ходе пресс-конференции на тему "Развитие отрасли пчеловодства — государственная поддержка отрасли пчеловодства и подготовка новой редакции Закона Украины "О пчеловодстве", правительство будет продолжать поддержку отрасли пчеловодства.

"В частности, при оформлении документов на получение дотаций производителей чаще всего возникали вопросы, связанные с процедурой регистрации пасек и об уточнении данных о количестве пчелосемей. Минэкономики заинтересовано в том, чтобы все желающие могли получить дотации, поэтому нам интересно услышать мнения ассоциаций и внести соответствующие коррективы в это направление поддержки на 2021 год", — отметил Высоцкий.

В ходе мероприятия присутствующие обсудили также последние наработки в рамках рабочей группы по вопросам развития пчеловодства новой редакции Закона Украины "О пчеловодстве".

По результатам обсуждения законопроекта участники достигли договоренности обобщить полученные предложения от членов рабочей группы и продолжить детальное рассмотрение и одобрение окончательной редакции проекта на следующих заседаниях рабочей группы.

Ранее сообщалось, что для упрощения доступа фермерских хозяйств, молодых фермеров и сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов к государственным финансовым ресурсам Кабинет министров дополнил действующий Порядок новыми направлениями и усовершенствовал механизмы государственной поддержки фермеров и сельскохозяйственных кооперативов.