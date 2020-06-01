Глобальное изменение климата усугубило проблемы на пасеках Украины — исследование

Глобальное изменение климата усугубляет проблемы в пчеловодстве, что приводит к еще более массовому мору пчел и убыткам пасечников.

Об этом идет речь в расследовании AgroPortal.ua.

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Как отмечается, хотя сами украинские пчеловоды списывают мор на отравления пчел средствами защиты растений, официальные данные говорят о другом.

Согласно информации ННЦ "Институт экспериментальной и клинической ветеринарной медицины", за последние 5-6 лет в 60% случаев насекомые страдают от паразитарных организмов (например, клещи и другие), в 20% — обнаруживаются бактериальные болезни расплода, 17% — вирусные заболевания. Незаразная патология, к которой относится отравление пестицидами, составляла 10% в 2016–2017 годах и 30% — в 2019–2020 годах.

"На заболевание пчел и их массовую гибель влияет изменение климатических условий — рост среднегодовой температуры и увеличение количества опасных метеорологических явлений", — отметила заведующая сектором изучения болезней пчел ННЦ "Институт экспериментальной и клинической ветеринарной медицины" Елена Сиренко.

К тому же, добавила она, изменение климата приводит к быстрому и активному распространению паразитарного заболевания варроатоз, что в дальнейшем снижает иммунитет у пчел и приводит к вирусным, грибковым и бактериальным заболеваниям.

В то же время эксперты не отрицают и наличия проблемы токсикозов — отравления пчел средствами защиты растений. Однако соглашаются, что в этом случае ответственность несут обе стороны — и аграрий, и пасечник. Первый должен вовремя уведомить об обработке и правильно ее провести, второй — изолировать пчел на необходимый срок и обеспечить им питание.

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"В тех регионах, где сельхозпроизводители наладили эффективный диалог с пчеловодами, отравления пчел фиксируются гораздо реже. Такая коммуникация — это доверие и восприятие друг друга как взаимозависимых партнеров", — рассказала исполняющая обязанности министра аграрной политики и продовольствия Украины в 2019 году Ольга Трофимцева.

При этом она обратила внимание на то, что большинство пчеловодов в Украине работают "в тени", что создает дополнительные сложности для их оповещения об обработках полей.

В свою очередь заместитель председателя Всеукраинской аграрной рады Михаил Соколов заметил, что сейчас назрела необходимость совершенствования самой системы оповещения, которая досталась Украине еще с советских времен. При этом пример можно взять из частных разработок, которые уже функционируют.

"Но чтобы такая система эффективно работала, она должна быть обязательной", — подытожил эксперт.

Как известно, Украина — один из крупнейших экспортеров меда в мире и даже входила в тройку лидеров. Но в 2019 году страна утратила "бронзу" в мировом рейтинге.