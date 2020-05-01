"Укравтодор" и дорожные компании договорились о создании новых рабочих мест

Вчера, 30 апреля, в присутствии Президента Украины Владимира Зеленского состоялось подписание Меморандума между Государственным агентством автомобильных дорог ("Укравтодор") и участниками рынка по защите прав работников дорожного хозяйства и созданию новых рабочих мест.

Как сообщает пресс-служба Офиса Президента Украины, документ предусматривает официальное трудоустройство всех работников компаний дорожной отрасли, обеспечение медицинского страхования для всех работников, закрепление минимальной заработной платы для дорожных специальностей на уровне 9 тысяч 670 грн в месяц.

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"Условие — обеспечение минимальной заработной платы для всех людей, которые будут строить дороги, — это очень правильно. Как и медстрахование. Это сделает сферу строительства дорог более привлекательной для работников. Людям не нужно будет ехать за границу в поисках работы", — заявил Зеленский.

По прогнозам "Укравтодора", для выполнения амбициозного плана по обновлению свыше 4 тысяч км государственных дорог в 2020 году дорожная отрасль должна дополнительно привлечь более 38 тысяч дорожных специалистов.

Еще около 120 тысяч рабочих мест будет создано в сопутствующих отраслях: на рынке проектных и инжиниринговых услуг, материального производства и обслуживания. Также ожидается рост занятости в сфере придорожной инфраструктуры.

Как отметил глава "Укравтодора" Александр Кубраков, уже сегодня в дорожной отрасли средняя заработная плата составляет 16-17 тысяч грн.

"Я думаю, что это правильный тренд, и до конца года еще больше компаний пересекут эту черту по зарплатам своих рабочих. Тогда Украина станет более конкурентоспособной по сравнению с соседними странами. Специалистам этих профессий просто не будет смысла ехать в другие страны", — подчеркнул он.

Александр Кубраков также сообщил, что с 1 мая стартует онлайн-проект "Дороги и работа", который будет информировать об актуальных вакансиях в дорожной отрасли и возможностях развития.

Государственная налоговая служба ежемесячно будет мониторить выполнение меморандума всеми участниками, прежде всего в отношении занятости и уровня заработных плат, а также уплаты всех налогов, отметила заместитель руководителя Офиса Президента Украины Юлия Ковалив.

"С подписанием этого меморандума надеемся, что мы сможем каждый месяц показывать новые рабочие места с белой высокой зарплатой и уплату налогов компаниями", — сказала она.

Как сообщалось ранее, вчера в Офисе Президента Украины компания "Укравтодор" и государственный Укрэксимбанк подписали договор о привлечении первого транша кредита в размере 5,78 млрд грн на строительство и ремонт дорог.

Напомним, 1 апреля Кабинет министров предоставил Государственному агентству автомобильных дорог 19,3 млрд грн государственных гарантий, под которые "Укравтодор" может привлечь кредиты для ремонта дорог.

О предоставлении "Укравтодору" 19,3 млрд грн кредитных гарантий говорили еще при предыдущем правительстве Алексея Гончарука. В частности, Гончарук заявлял, что кредиты "Укравтодору" предоставят госбанки под низкие проценты.

Как сообщалось, Госагентство автодорог 3 марта презентовало свои новые Методические рекомендации для подготовки типовой тендерной документации. В частности, "Укравтодор" планирует внедрить типичную тендерную документацию с жесткими квалификационными требованиями.

В том числе, предполагается, что участие в тендерах по ремонту дорог смогут принимать только те компании, у которых есть опыт выполнение требуемых работ в последние 3-5 лет в размере 100% от размера нового заказа по определенным видам работ и категориям дорог.