Управлять можно только тем, что измеримо: Юрий Голик о карте инфраструктуры Украины

На сайте Кабмина уже размещен тестовый вариант карты всех объектов инфраструктуры Украины. Об этом в Facebook сообщает Юрий Голик.

"На этой карте нанесены все школы, детские садики, больницы, клубы, дороги, библиотеки, кинотеатры, ДЮСШ, стадионы, спортивные центры, суды, ЦНАПы и т.д.", — пишет Голик.

Ценность карты, по его словам, заключается в том, что впервые в Украине появилась сводная информация обо всех объектах инфраструктуры. Имея эти данные, собранные воедино, можно проанализировать текущее расположение имеющихся объектов и оценить рациональность их расположения и нагрузки.

"Почему это важно. Потому что государство тратит десятки миллиардов гривен на содержание инфраструктуры, так называемых мереж, каждый год. Тратит и тратит, но никто никогда ранее не пытался ответить на вопрос почему тратится именно столько? Почему именно столько инфраструктуры? Возможно, где-то нужна школа, а ее нет, а где-то в школе учится 50 человек, при ее мощности в 500 учащихся", — приводит наглядный пример Голик.

На этой карте уже размещена информация по всем инфраструктурным сетям в привязке к границам ОТГ. Отталкиваясь от таких базовых показателей, как например, время по пути в школу или скорость прибытия полиции или скорой помощи, можно оценить рациональность текущего расположения объектов инфраструктуры.

"Для того, чтобы эти KPI были достигнуты, на карту были нанесены все мережи и проведен анализ по каждой из них. Где KPI выполняются, где нет. Где каких объектов инфраструктуры достаточно, где нет", — объясняет Голик.

На базе этой карты создана карта с идеальными границами ОТГ, учитывающими текущее расположение и оптимальную нагрузку на объекты.



Следующим этапом, по словам Голика, должно стать совмещение имеющейся информации с данными о бюджетных расходах на содержание объектов инфраструктуры.