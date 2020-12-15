"Увольнению предшествовала агрессивная информкампания" — эксперт о отставке главы ДнепрОГА

Политический консультант, эксперт Украинского института политики Николай Спиридонов прокомментировал отставку главы Днепропетровской ОГА Александра Бондаренко. По мнению эксперта, экс-председателя явно травили, и его увольнению предшествовала агрессивная информационная кампания в СМИ.

"Я не согласен с некоторыми коллегами, которые считают, что Бондаренко уволили за поражение Слуг народа на выборах в Кривом Роге. Туда за пару дней до выборов приезжал лично президент — не помогло", — считает Николай Спиридонов.

По мнению политолога, что новоназначенный глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко приходит на хорошо подготовленную почву. "При Бондаренко улучшилось состояние национальных трасс и началось строительство современного терминала аэропорта в Днепре — это выведет область из логистической изоляции. Также при нем в область пришли инвесторы, например, группа DCH и "Фонд Александра Фельдмана", — перечисляет эксперт итоги работы ОГА под руководством Александра Бондаренко.

При этом Николай Спиридонов в целом приветствует ротацию и назначение Резниченко, который, по его мнению, уже много раз проявил себя успешным топ-менеджером (в том числе и на должности главы Днепропетровской ОГА в 2015-19гг.).

При этом, считает эксперт, и Александр Бондаренко не должен уйти в никуда, поскольку в стране не так много топ-менеджеров подобного уровня. "Ждем его назначения на другую ответственную должность. Еще до конца декабря ожидаются определенные перестановки и в Кабинете Министров. Наблюдаем с интересом", — заключил политолог.

Напомним, 10 декабря Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении главой Днепропетровской областной госадминистрации Валентина Резниченко. Накануне, 9 декабря, Кабинет министров на своем заседании согласовал увольнение Александра Бондаренко и назначении вместо него Валентина Резниченко. Последний уже занимал эту должность во времена президентства Петра Порошенко.